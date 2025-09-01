Das sind die Nachrichten des Tages

Ein Stadtplanungskonzept und Maßnahmen, die die Stadt vor Überschwemmungen schützen können, zweiter Verdächtiger nach Tötungsdelikt im Domagkpark am Flughafen festgenommen, erste Eindrücke vom IAA-Aufbau und mehr.

Von Franziska Sprinzl

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München sich vor Starkregen schützt Wenn plötzlich Wassermassen vom Himmel kommen, drohen Städten Überschwemmungen. Wie bereitet sich München auf solche Gefahren vor? Welche Schutzmaßnahmen werden ergriffen? Und was kann jeder Einzelne tun? (SZ Plus)

Versuchtes Tötungsdelikt im Domagkpark: Zweiter Verdächtiger am Flughafen festgenommen Bei der Auseinandersetzung zwischen 30 Personen waren zwei Männer schwer verletzt worden. Zielfahnder warteten nach der Einreise des 21-Jährigen bereits mit einem Haftbefehl.

IAA in München: So verwandelt sich die Stadt Der Aufbau für die Messe hat begonnen. Wie Autohersteller ihre Vehikel inszenieren und wo man ein riesiges S-Bahn-Modell begehen kann.

Dreijährige kämpft Martial Arts – ernsthaft? In einer Münchner Kampfsportschule sollen Heranwachsende Respekt und Disziplin üben. Ist das sinnvoll? Was Experten dazu sagen und was einen guten Trainer ausmacht (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Ostbahnhof: Eine neue Brücke ins Werksviertel

Open-Air im Münchner Olympiapark: Finale mit Höllenhund: So war das Superbloom-Festival

Urteil am Landgericht München: Läden im Stachus-Untergeschoss dürfen nicht leerstehen

MÜNCHEN ERLESEN

Opera Incognita München : Glucks „Alceste“ bei den Göttern in Weiß Großhadern statt Hades: Die Opera Incognita gastiert mit Glucks „Alceste“ in der Mensa des Münchner Klinikums. Damit geht ein langgehegter Traum von Krankenhauschef Markus Lerch in Erfüllung. Kritik von Egbert Tholl ...

Familie Ferraros Eiscafé : „Pregooo!“ Hier sind Handwerker und Schauspielerinnen zu Gast, Kleinkinder und Rollstuhlfahrer, Müllmänner und Grammy-Preisträger: Das Eiscafé Italia in München ist ein Ort für alle - und seine Leichtigkeit hart erarbeitet. Eine Woche mit der nimmermüden Einwandererfamilie Ferraro und ihren Gästen. SZ Plus Von Bernhard Heckler (Text) und Natalie Neomi Isser (Fotos) ...

UNSER FREIZEITTIPP

Orte mit Nazi-Vergangenheit : Spuren der Tyrannei in München Die Villa eines berühmten Schriftstellers, die zum Lebensborn-Heim wurde, eine Grundschule, in der ein Bombensuchkommando aus KZ-Häftlingen hauste, oder ein paar Meter ziviler Ungehorsam in der Stadtmitte: acht Orte mit düsterer NS-Geschichte. SZ Plus Von Katja Schnitzler ...

