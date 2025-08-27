DER TAG IN MÜNCHEN
Wie Radler München ganz neu entdecken können Wer seine Stadt mal abseits von Marienplatz und Co. erleben möchte, macht eine Radtour durch die Außenbezirke. Das ist schöner, als man vielleicht erwarten mag.
Liebe, Lügen und eine Strafanzeige: Lilly Becker geht wieder vor Gericht Die Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker streitet mit einem Ex-Partner um Geld und Wahrheit. Vor dem Oberlandesgericht in München will sie nun Beweise vorlegen, dass Unterschriften von ihr nachträglich in Dokumente kopiert wurden (SZ Plus).
Mordkomplott als Familienprojekt Eine ehemalige Lotto-Millionärin aus dem Landkreis Dachau heuert einen Auftragskiller an, der ihren Mann aus dem Weg räumen soll. Das Schwurgericht am Landgericht München II verurteilt beide zu lebenslanger Haft – und spricht auch die Tochter der 58-Jährigen und deren Lebensgefährten schuldig.
Was bei der IAA Mobility auf München zukommt Die Mobilitätsmesse ist bald wieder in der Innenstadt und auf dem Messegelände zugegen. Was gibt es zu sehen? Sind Proteste geplant? Und ist mit Behinderungen zu rechnen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Polizei gibt bei Durchsuchung Warnschuss ab Beim Einsatz in einer Wohnung fühlten sich die Beamten von einem Bewohner bedroht. Erst vor etwa einer Woche war es in der Max-Bill-Straße zu einem gewalttätigen Streit zwischen zwei Gruppen gekommen.
WEITERE NACHRICHTEN
Milbertshofen: Streit um Marihuana-Rauch: Teenager bedroht Mann mit Tierabwehrspray
Verkehr: Busse und Trams lassen sich jetzt live verfolgen
Hauptbahnhof: Zug fährt ab – Kinder bleiben alleine am Bahnsteig zurück
Am Nationaltheater: Umbau des Max-Joseph-Platzes nähert sich der Ziellinie
Kommunalpolitik: München führt Leerstandsmelder für Gastro- und Ladenflächen ein
MÜNCHEN ERLESEN
Ruhe in der Sauna? War einmal:„Wir haben viele Stammgäste, die sehr, sehr verrückt sind“
Die Deutschen wollen in der Sauna nicht mehr nur Ruhe, sondern auch Party. Dilan Turan, Saunachefin der Therme Erding, über Blasmusik, Herzblattaufguss und den Anblick von vielen Nackten.
Neue Zahlen:Wo im Münchner Umland die Energiewende vorangetrieben wird
Aktuelle Zahlen zeigen: Die Region hat in den vergangenen Jahren ordentlich zugelegt, was die Solarstromproduktion betrifft. Über Gewinner, Nachzügler, eine kleine Kuriosität – und die Frage, wie es weitergehen soll.
UNSER KULTURTIPP
Ausstellung in der Pinakothek der Moderne München:Leben im Fokus der Kamera
Die Pinakothek der Moderne in München besitzt eine riesige Fotosammlung. Was macht sie so besonders? Die Ausstellung „On View“ will Antworten darauf geben.
