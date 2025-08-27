Das sind die Nachrichten des Tages

Die Stadt auf dem äußeren Münchner Radlring ganz neu entdecken, Lilly Becker geht mit neuen Beweisen vor Gericht, lebenslange Haft für ehemalige Lotto-Millionärin und Auftragskiller und mehr.

Von Franziska Sprinzl

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie Radler München ganz neu entdecken können Wer seine Stadt mal abseits von Marienplatz und Co. erleben möchte, macht eine Radtour durch die Außenbezirke. Das ist schöner, als man vielleicht erwarten mag.

Liebe, Lügen und eine Strafanzeige: Lilly Becker geht wieder vor Gericht Die Ex-Frau von Tennis-Star Boris Becker streitet mit einem Ex-Partner um Geld und Wahrheit. Vor dem Oberlandesgericht in München will sie nun Beweise vorlegen, dass Unterschriften von ihr nachträglich in Dokumente kopiert wurden (SZ Plus).

Mordkomplott als Familienprojekt Eine ehemalige Lotto-Millionärin aus dem Landkreis Dachau heuert einen Auftragskiller an, der ihren Mann aus dem Weg räumen soll. Das Schwurgericht am Landgericht München II verurteilt beide zu lebenslanger Haft – und spricht auch die Tochter der 58-Jährigen und deren Lebensgefährten schuldig.

Was bei der IAA Mobility auf München zukommt Die Mobilitätsmesse ist bald wieder in der Innenstadt und auf dem Messegelände zugegen. Was gibt es zu sehen? Sind Proteste geplant? Und ist mit Behinderungen zu rechnen? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Polizei gibt bei Durchsuchung Warnschuss ab Beim Einsatz in einer Wohnung fühlten sich die Beamten von einem Bewohner bedroht. Erst vor etwa einer Woche war es in der Max-Bill-Straße zu einem gewalttätigen Streit zwischen zwei Gruppen gekommen.

WEITERE NACHRICHTEN

Milbertshofen: Streit um Marihuana-Rauch: Teenager bedroht Mann mit Tierabwehrspray

Verkehr: Busse und Trams lassen sich jetzt live verfolgen

Hauptbahnhof: Zug fährt ab – Kinder bleiben alleine am Bahnsteig zurück

Am Nationaltheater: Umbau des Max-Joseph-Platzes nähert sich der Ziellinie

Kommunalpolitik: München führt Leerstandsmelder für Gastro- und Ladenflächen ein

MÜNCHEN ERLESEN

Ruhe in der Sauna? War einmal : „Wir haben viele Stammgäste, die sehr, sehr verrückt sind“ Die Deutschen wollen in der Sauna nicht mehr nur Ruhe, sondern auch Party. Dilan Turan, Saunachefin der Therme Erding, über Blasmusik, Herzblattaufguss und den Anblick von vielen Nackten. SZ Plus Interview von Annette Reuther ...

Neue Zahlen : Wo im Münchner Umland die Energiewende vorangetrieben wird Aktuelle Zahlen zeigen: Die Region hat in den vergangenen Jahren ordentlich zugelegt, was die Solarstromproduktion betrifft. Über Gewinner, Nachzügler, eine kleine Kuriosität – und die Frage, wie es weitergehen soll. Von Barbara Mooser ...

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung in der Pinakothek der Moderne München : Leben im Fokus der Kamera Die Pinakothek der Moderne in München besitzt eine riesige Fotosammlung. Was macht sie so besonders? Die Ausstellung „On View“ will Antworten darauf geben. Von Evelyn Vogel ...

