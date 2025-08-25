Das sind die Nachrichten des Tages

Warum die Gen Z trotz gepriesener Selbstliebe über Schönheitsoperationen nachdenkt, wie die Stadt die monetären Mittel für 150 Bäume in der Altstadt stemmen will, wieso „22 Bahnen“ das Zeug zum Kassenschlager hat und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Neue Brüste, neue Nase, neue Vulva Die Gen Z postet unermüdlich darüber, den eigenen Körper zu akzeptieren. Warum denken trotzdem viele jungen Menschen über eine Schönheitsoperation nach? Drei junge Frauen erzählen (SZ Plus).

München will 150 Bäume in der Altstadt pflanzen Die dicht bebaute Innenstadt braucht dringend mehr Abkühlung. Aber weil das Rathaus sparen muss, ruft der Oberbürgermeister Bürger und Geschäftsleute zum „Schatten spenden“ auf. Das Projekt soll das Gesicht der Fußgängerzone verändern.

Kommentar: Ein Akt mit symbolischer Kraft 150 neue Bäume werden Gesicht und Klima der Innenstadt verändern, im positiven Sinne. Dass die Bürgerinnen und Bürger für den Schatten spenden sollen, ist ungewöhnlich, entspricht aber dem Ernst der Finanzlage (SZ Plus).

Warum „22 Bahnen“ das Zeug zum Kino-Blockbuster hat Als Buch ein Bestseller: Die berührende Geschichte um eine Mathestudentin und ihre Familie startet Anfang September im Kino. Die Münchner Premiere stößt auf großes Interesse – auch in der Politik.

Radler haben auf der Lindwurmstraße jetzt mehr Platz Seit diesem Montag müssen Autofahrer in der Lindwurmstraße dem Zweiradverkehr einen Teil der Fahrbahn überlassen. Das haben aber noch nicht alle Verkehrsteilnehmer mitbekommen.

WEITERE NACHRICHTEN

Atommüllentsorgung: Bald können neue Castor-Transporte durch Bayern rollen

Prozess am Landgericht München: Gegenseitige Beschuldigungen im Prozess um Mordversuch mit Axt

Maxvorstadt: 18-Jähriger flüchtet vor Kontrolle – und demoliert mehrere Autos

Rettungshubschrauber im Einsatz: Frau bei Schlauchbootunfall in der Isar schwer verletzt

MÜNCHEN ERLESEN

Jahrzehntealte Pläne : Warum ein Bach in der Altstadt unsichtbar bleibt Seit Jahrzehnten beschäftigt sich das Rathaus mit der möglichen Öffnung des Westlichen Stadtgrabenbachs. Die drei großen Fraktionen haben für einen Wasserlauf in der Hitzeinsel Altstadt plädiert. Warum geschieht dann nichts? SZ Plus Von Bernd Kastner ...

Gastronomie : Die Burgerisierung der bayerischen Wirtshäuser Alle haben Burger auf der Speisekarte, vom Biergarten bis zum gehobenen Speiselokal. Welche Unterschiede gibt es, was ist mit dem guten alten Fleischpflanzerl? Geht es heutzutage nicht mehr ohne den amerikanischen Klassiker? SZ Plus Von Iris Hilberth und Annette Jäger ...

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung in der Galerie der Künstler München : Die Kunstwelten der Afro-Deutschen Die Ausstellung „Afro German Art“ in der „Galerie der Künstler“ bricht mit gängigen Erwartungen und fokussiert sich nicht auf Rassismuskritik. Stattdessen zeigt sie Räume voller Vielfalt, Farbe und Positivität. Von Anna Grimbs ...

