Das sind die Nachrichten des Tages

Warum immer mehr Almhütten in der Stadt stehen, wie begrünte Fassaden gegen die Hitze helfen,wie ein Münchner Start-up das Parken revolutioniert und mehr.

Von Pauline Graf

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München zur Weltstadt mit Holz wird Die Stadt wird zur gigantischen Almhütte ausgebaut, erst heimlich, inzwischen offenkundig. Vom Werksviertel und dem Fußballplatz bis zur Galopprennbahn – den bizarren Bauten entkommt man nicht mehr. Eine Architekturkritik (SZ Plus).

Sind begrünte Fassaden die Lösung gegen Hitze in der Stadt? Bewachsene Häuser sind bislang eine Seltenheit. Die Präsidentin der Bundesarchitektenkammer Andrea Gebhard plädiert dafür, das zu ändern. Wie Pflanzen an Gebäuden das Klima verbessern, was sie kosten und welche Nachteile sie haben (SZ Plus).

Wie ein Münchner Start-up das Parken revolutioniert Das Unternehmen Wemolo macht mit digitaler Technik ungenutzte Stellflächen zugänglich – und könnte damit gleich drei Probleme lösen: fehlenden Parkraum, unnötigen Suchverkehr und überflüssige CO₂-Emissionen.

Bayern baut neues Justizzentrum – doch die Zufahrt ist zu schmal für Gefangenentransporte In 54 Sitzungssälen müssen sich dort bald Angeklagte verantworten. Doch bei deren Transport gibt es ein Problem: Die sogenannten Zeiserlwagen passen nicht in die Tiefgarage. Nicht die einzige Panne in dem 400-Millionen-Euro-Neubau (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Freimann: Streit mit mehr als 30 Menschen eskaliert – zwei Schwerverletzte

Schwabing: Kein Führerschein und unter Drogen: 24-Jähriger baut Unfall mit geliehenem BMW M5

Verkehr: Lindwurmstraße am Wochenende für Autos gesperrt

Nach versuchtem Diebstahl: Verdächtiger fährt auf gestohlenem Fahrrad an Tatort vorbei - und wird festgenommen

MÜNCHEN ERLESEN

Lebensplanung : Warum manche nach dem Studium neu beginnen Erst studieren, dann etwas ganz anderes machen? Drei junge Menschen aus München erzählen, warum sie nach dem Bachelor oder Master einen neuen Weg einschlagen. SZ Plus Von Benjamin Sander ...

Streit ums Rennradfahren : „Zehn Prozent sind Idioten. 90 Prozent Vollidioten“ Alle fahren auf einmal Rennrad, aber es sind zu viele unterwegs und dann auch oft noch zu schnell. Besuch in Oberhaching, wo man mit Bodenschwellen die Lage entschärfen wollte – und das Gegenteil erreicht hat. SZ Plus Von Leopold Zaak ...

UNSER FREIZEITTIPP

Radeln in und um München : Auf diesen Fahrradtouren haben auch Kinder Spaß Geeignete Radtouren mit Kindern zu planen, ist nicht so einfach. Wo fährt man gefahrlos eine Strecke, die leicht zu bewältigen ist? Und wo lockt am Ziel eine Belohnung? Eine Übersicht über kleine Touren um und in München. Von Thomas Becker ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg