Welche Auswirkungen die Hitze im Alltag für Körper und Psyche hat, was die neuen Pläne fürs Schwabinger Loch am Nordbad sind, wie die Initiative „Abrechen abrechen“ zum Verkauf des Strafjustizzentrum steht und mehr.

Von Franziska Sprinzl

DER TAG IN MÜNCHEN

Was tun, wenn man der Hitze nicht entkommen kann? Der Alltag muss weitergehen, auch bei mehr als 30 Grad. Eine Expertin erklärt, was Menschen ihrem Körper und ihrer Psyche dann abverlangen – und wie sie sich schützen können (SZ Plus).

Und was wird jetzt aus dem „Schwabinger Loch“? Genau wie beim „Sendlinger Loch“ klafft seit Jahren eine riesige Baugrube dort, wo früher der Karstadt am Nordbad stand. Doch nun gibt es neue Pläne, die zumindest einige Münchner Mieter freuen dürften (SZ Plus).

Wie in einen hässlichen Klotz buntes Leben einziehen könnte Der vom Bauministerium angekündigte Verkauf des alten Strafjustizzentrums in München löst heftige Kritik aus. Eine Initiative forciert den Erhalt - als Pilotprojekt mit Wohnungen, viel Grün und sogar Balkonen.

Münchens Millionenspielplatz hat ein Hitzeproblem Auf dem neuen Spielplatz an der Theresienwiese erreicht die Rutsche an heißen Sommertagen Temperaturen von mehr als 55 Grad. Das kann für Kinder gefährlich werden.

Weil sie ihm zu selbstbewusst wurde? Mann zerschneidet seiner Frau das Gesicht Shah S. soll seine Ehefrau unterdrückt, geschlagen und am Ende lebensgefährlich verletzt haben. Vor Gericht versucht die Tochter, ein positives Bild ihres Vaters zu zeichnen.

WEITERE NACHRICHTEN

Gastronomie: Wie aus einem ehemaligen Klohäuschen ein Café wird

Münchner Norden: Arbeiter von Gabelstapler eingeklemmt und tödlich verletzt

Störung bei der MVG: Als plötzlich Hunderte Rolltreppen stillstanden

Münchner Osten: Polizei ermittelt nach Serie von sexuellen Übergriffen

Gefährlicher Fund bei Ismaning: Handgranate in der Isar

MÜNCHEN ERLESEN

Spitzen-Gastronomie : Tüfteln am Tafelspitz Marcel Tauschek ist Küchenchef im „Mountain Hub Gourmet“ am Flughafen München, das die Tester des Guide Michelin erneut ausgezeichnet haben. Mit 29 Jahren ist er schon im Sterne-Himmel angelangt. Gekocht wird im Stil der Alpine Cuisine mit regionalen Produkten. SZ Plus Von Petra Schnirch ...

Kokainkonsum in München : Sie halten sich für die Größten – bis die Wirkung nachlässt Kokain wird in München schon lange nicht mehr nur von den Schönen und Reichen genommen. Doch es wurden noch nie so viele Lines gezogen wie jetzt. Die Folgen sind fatal. Eine Stadt zwischen Rausch und Absturz. SZ Plus Von Katja Schnitzler ...

UNSER FREIZEITTIPP

Freizeittipps für Kinder : Was Münchens Museen für Kinder zu bieten haben Toben, kritzeln und lachen, das ist in Münchens Museen ausdrücklich erwünscht: Spezielle Workshops und Führungen machen die Häuser für Kinder zu einem tollen Ausflugsziel. Ein Überblick. Von Anna Grimbs ...

