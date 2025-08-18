DER TAG IN MÜNCHEN
Was tun, wenn man der Hitze nicht entkommen kann? Der Alltag muss weitergehen, auch bei mehr als 30 Grad. Eine Expertin erklärt, was Menschen ihrem Körper und ihrer Psyche dann abverlangen – und wie sie sich schützen können (SZ Plus).
Und was wird jetzt aus dem „Schwabinger Loch“? Genau wie beim „Sendlinger Loch“ klafft seit Jahren eine riesige Baugrube dort, wo früher der Karstadt am Nordbad stand. Doch nun gibt es neue Pläne, die zumindest einige Münchner Mieter freuen dürften (SZ Plus).
Wie in einen hässlichen Klotz buntes Leben einziehen könnte Der vom Bauministerium angekündigte Verkauf des alten Strafjustizzentrums in München löst heftige Kritik aus. Eine Initiative forciert den Erhalt - als Pilotprojekt mit Wohnungen, viel Grün und sogar Balkonen.
- Meinung Strafjustizzentrum in München: Abreißen? Auf keinen Fall! (Kommentar, SZ Plus)
Münchens Millionenspielplatz hat ein Hitzeproblem Auf dem neuen Spielplatz an der Theresienwiese erreicht die Rutsche an heißen Sommertagen Temperaturen von mehr als 55 Grad. Das kann für Kinder gefährlich werden.
Weil sie ihm zu selbstbewusst wurde? Mann zerschneidet seiner Frau das Gesicht Shah S. soll seine Ehefrau unterdrückt, geschlagen und am Ende lebensgefährlich verletzt haben. Vor Gericht versucht die Tochter, ein positives Bild ihres Vaters zu zeichnen.
Gastronomie: Wie aus einem ehemaligen Klohäuschen ein Café wird
Münchner Norden: Arbeiter von Gabelstapler eingeklemmt und tödlich verletzt
Störung bei der MVG: Als plötzlich Hunderte Rolltreppen stillstanden
Münchner Osten: Polizei ermittelt nach Serie von sexuellen Übergriffen
Gefährlicher Fund bei Ismaning: Handgranate in der Isar
Spitzen-Gastronomie:Tüfteln am Tafelspitz
Marcel Tauschek ist Küchenchef im „Mountain Hub Gourmet“ am Flughafen München, das die Tester des Guide Michelin erneut ausgezeichnet haben. Mit 29 Jahren ist er schon im Sterne-Himmel angelangt. Gekocht wird im Stil der Alpine Cuisine mit regionalen Produkten.
Kokainkonsum in München:Sie halten sich für die Größten – bis die Wirkung nachlässt
Kokain wird in München schon lange nicht mehr nur von den Schönen und Reichen genommen. Doch es wurden noch nie so viele Lines gezogen wie jetzt. Die Folgen sind fatal. Eine Stadt zwischen Rausch und Absturz.
Freizeittipps für Kinder:Was Münchens Museen für Kinder zu bieten haben
Toben, kritzeln und lachen, das ist in Münchens Museen ausdrücklich erwünscht: Spezielle Workshops und Führungen machen die Häuser für Kinder zu einem tollen Ausflugsziel. Ein Überblick.
