Was die junge Gastrozene bietet, wie Münchnerinnen und Münchner noch an Wiesn-Tische kommen, welche Erfahrungen die Mitbrüder im Augustinerkloster Maria Eich mit Papst Leo XIV. gemacht haben und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Jung, bunt, experimentell Wer an die Münchner Gastroszene denkt, denkt vermutlich vor allem an traditionelle Wirtshäuser, an Sterneküche. Doch mittlerweile gibt es auch immer mehr junge kulinarische Konzepte. Eines davon ist das Studio „Nuanz“ von Claudia Lange, Heinrich Herms, Igor Rzhin, Fritz Wöhler und Laurenz Keesmann.

Wie Münchnerinnen und Münchner noch an Wiesn-Tische kommen Einheimische werden bei der Reservierung bevorzugt, in diesem Jahr gibt es sogar 100 000 zusätzliche Plätze. Welche Zelte mitmachen – und wo noch Tische zu haben sind.

Als der Augustiner-Papst im Augustiner ein Augustiner trank Im Augustinerkloster Maria Eich bei München nennen seine Mitbrüder Papst Leo XIV. immer noch Bob oder Robert. Hier kennen sie den Mann, der heute die katholische Kirche anführt, schon lange und wissen viel über ihn zu erzählen (SZ Plus).

Erst Dauerregen, nun Hochsommer: Was ist mit dem Wetter los? Meteorologe Thomas Birner erklärt, wie es zu den extremen Niederschlägen und der Hitze kommt, wie lange es noch schön bleibt – und wie gut Wetter-Apps sind (SZ Plus).

Ein Café eröffnet im ehemaligen Kino am Sendlinger Tor München hat ein neues Zwischennutzungsprojekt: Wo einst Filme am Sendlinger Tor gezeigt wurden, gibt es nun Kaffee. Was das „Plex“ zu bieten hat.

WEITERE NACHRICHTEN

Am Flaucher: Betrunkener löst Großeinsatz an der Isar aus - und bekommt nichts davon mit

Öffentlicher Nahverkehr: Freie Bahn fürs zweite S-8-Gleis

MÜNCHEN ERLESEN

Unterwassersport : „Tauchen ist die Raumfahrt des kleinen Mannes“ Der Walchensee und der Starnberger See sind beliebte Ziele für Taucher. Johannes Martin Müller aus Bad Tölz bezeichnet seine Unterwassertouren als Ausflüge in eine andersartige Welt. Ohne den nötigen Perfektionismus können sie jedoch schnell lebensgefährlich werden. SZ Plus Von Klaus Schieder ...

Ex-Bayern-Kapitänin Lina Magull und ihre Liebe zur Kunst : Die malende Profifußballerin Mit dem FC Bayern München feierte sie große Erfolge, inzwischen kickt sie bei Inter Mailand. Lina Magull hat aber noch eine zweite Leidenschaft: Sie malt. Fußballerin und Künstlerin – wie geht das zusammen? SZ Plus Von Verena Müller-Baltes ...

UNSER FREIZEITTIPP

Erster Influencer-Flohmarkt in München : Wo Internet-Stars ihre Beute verschleudern Ein Modeteil von der Ex-Spielerfrau, die Hasenohren vom Wiesn-Playmate oder doch ein Lockenstab? Bei der „Treasure Hunt“ der Influencer wird die Olympiahalle zur Schatzkammer des Überflusses. Und doch stecken ernste Anliegen hinter der Aktion. Von Michael Zirnstein ...

