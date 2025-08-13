Das sind die Nachrichten des Tages

Wie Münchens S-Bahnhöfe im Bayern-Vergleich abschneiden, wie die Weltpremiere von „Das Kanu des Manitu“ war, wieso so viele Gänsesäger an der Isar getötet werden und mehr.

Von Franziska Sprinzl

DER TAG IN MÜNCHEN

Bahnhofsvergleich: Münchner S-Bahn liegt im Ranking ganz unten Bestuhlung aus den Siebzigerjahren, kaputte Aufzüge, Dauerbaustellen: Die Bahnhöfe der Münchner S-Bahn schneiden in einem Vergleich im Schnitt schlecht ab. Doch es gibt deutliche Unterschiede – wie ein Blick auf mehrere Bahnhöfe zeigt (SZ Plus).

Tränen, Jubel, Ovationen: die Premiere von „Das Kanu des Manitu“ Bei der Weltpremiere der Fortsetzung von „Der Schuh des Manitu“ zeigt sich, dass Michael „Bully“ Herbig auch mit seiner neuen Western-Komödie an der Kinokasse einiges erreichen könnte.

Werden zu viele Gänsesäger getötet? An der Mittleren Isar wurden bereits 239 der Entenvögel abgeschossen – für eine Studie. Ist das wirklich nötig oder gefährdet das den Bestand der Tiere?

Das ist der Grund für die diesigen Sonnenuntergänge Das abendliche Grau liegt an Teilchen, die durch die Atmosphäre wirbeln. Zu ergründen, wo diese herrühren, ist Detektivarbeit.

WEITERE NACHRICHTEN

Unfall in München: Bahnmitarbeiter erleidet 1000-Volt-Stromschlag auf Zugdach

Polizei: Attacke an der Isar: Unbekannter drückt 34-Jährigen unter Wasser

MÜNCHEN ERLESEN

Studie einer Finanz-NGO : So gut geht es den Münchnern Eine gemeinnützige Organisation hat die finanzielle Gesundheit von Haushalten gemessen. Welche Münchner besonders gut aufgestellt sind, wer arg benachteiligt ist und welche Ergebnisse selbst die Forscher überraschen. SZ Plus Von Catherine Hoffmann ...

Stefan Finkenzeller : Wer ist der Mann, der den Radiosender egoFM rettete? Erst Fan von egoFM, jetzt Geschäftsführer: Was treibt Stefan Finkenzeller an, in einen Radiosender zu investieren, dessen Geschäftsmodell zuvor andere potenzielle Geldgeber abgeschreckt hat? SZ Plus Von Michael Bremmer ...

UNSER GASTROTIPP

Das Restaurant Das Obers : Ein Teller Österreich Jürgen Wolfsgruber serviert in seinem neuen Restaurant Das Obers moderne Küche traditionell geerdet. Von Tankred Tunke ...

