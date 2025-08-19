Wieso ein österreichischer Rechtsextremist bei der AfD in München auftritt, womit die Stadt die Aufhebung des nächtlichen Bier-Verkaufsverbots im Uni-Viertel begründet, wie Thekla Andresen gelernt hat, mit der Drogensucht zu leben und mehr.

Von Clara Leis

Österreichischer Rechtsextremist tritt bei AfD in München auf Weil Martin Sellner Augsburg nicht betreten durfte, kam die Leitfigur der Identitären Bewegung zur Lesung ins AfD-Büro im Münchner Osten. Der Verfassungsschutz sieht darin einen weiteren Hinweis für einen Schulterschluss der Partei mit der rechten Szene (SZ Plus).

Stadt kippt nächtliches Bier-Verkaufsverbot im Uni-Viertel Von Freitag an dürfen die betroffenen Kioske wieder Alkohol nach 22 Uhr verkaufen. Wie die Stadt die Kehrtwende begründet – und wie stattdessen für Ordnung im Viertel gesorgt werden soll.

Sie sagt Ja zu Drogen Thekla Andresen drückte mit 14 Jahren das erste Mal Heroin. Drei Jahrzehnte später hat sie die Drogensucht nicht nur überlebt, sondern gelernt, mit ihr zu leben (SZ Plus).

Betrüger schlagen dreimal zu und nehmen Rentnerin 110 000 Euro ab „Ich wusste nicht mehr, wer die echte Polizei war“, sagt die 65-Jährige vor Gericht. Die Bande hatte sie tagelang mit Anrufen in Schach gehalten und unter Druck gesetzt. Ein Verdächtiger wurde gefasst – und gibt sich im Prozess ahnungslos.

Betrugsprozess läuft – Angeklagter soll derweil im Gefängnis gedealt haben Ein 31-Jähriger zog „Kunden“ mit angeblichen Investitionen in Bitcoins und Cannabispflanzungen über den Tisch – und ist dafür nun zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Doch bald dürfte er wieder vor Gericht stehen.

Auto kommt am Gärtnerplatz von der Straße ab – eine Person verletzt Der Wagen fährt offenbar mit hoher Geschwindigkeit über den Gehweg und das Rondell in der Mitte des Platzes. Eine Person wird verletzt. Eine Bank, ein Straßenschild und eiserne Poller werden umgepflügt. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Münchner Südbahnhof: Autoreisezug mit 150 Passagieren entgleist

Neuperlach: Radfahrerin tödlich verunglückt

Unfall auf dem Isarring: Fahrradfahrer kollidieren – Frau stürzt gegen Auto

Neuhausen: Apotheken-Mitarbeiter handelt illegal mit Arzneimitteln

Traumberuf Kranführerin : „Bin da, kann losgehen“ Angelika Hirlimann steuert 20-Tonner am Grubenrand, lässt Swimmingpools durch die Luft schweben und trägt auch die Last der Verantwortung – ein Fehler könnte Leben kosten. SZ Plus Von Martina Scherf (Text) und Robert Haas (Fotos) ...

Flucht und Integration : In fremder Sprache zur Bestnote In nur drei Jahren hat Rama Altarsha so gut Deutsch gelernt, dass sie als Beste der Max-Mannheimer-Mittelschule den Quali machte. Die junge Syrerin hat noch weitere Ziele: Sie möchte Ärztin werden. Von Sabine Wejsada ...

Kunstgeschichte : Malerisches Oberbayern – auf den Spuren der Künstlerkolonien Oberbayern inspiriert bis heute nicht nur Touristen. Von Murnau bis zum Tegernsee: Sechs Orte, die zu den bedeutsamsten der deutschen Kunstgeschichte zählen. Von Hannes Christoph Meck ...

