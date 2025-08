Wie die Stadt das Chaos bei E-Scootern in den Griff bekommen will, warum eine Immobilienfirma statt einer verhinderten Kita nun ein Asylheim plant, wie München in der Studentenstadt Tausend neue Wohnheimplätze schaffen will und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie die Stadt das Chaos bei E-Scootern eindämmen will Vor allem für Menschen mit einer Sehbehinderung sind wild geparkte Leihroller auf Gehwegen eine Gefahr. Feste Abstellflächen und künstliche Intelligenz sollen das Problem lösen – für radikalere Lösungen fehlt die Rechtsgrundlage.

Anwohner klagen gegen Kita – nun soll ein Asylheim kommen Eine Immobilienfirma will Kinder in einer imposanten Villa betreuen lassen. Die Nachbarschaft hat darauf wenig Lust: zu laut, zu viel Verkehr. Dann kommt es zu einem mutmaßlichen „Revanchefoul“ (SZ Plus).

An der Studentenstadt sollen Tausende neue Wohnheimplätze entstehen Günstige Wohnungen für mehr als 2000 junge Menschen: Direkt an der U-Bahn-Station Studentenstadt gibt es Flächen, die bebaut werden könnten. Einige gehören sogar schon der Stadt.

Zur Strafe mal das Fahrrad wegnehmen Knapp 100 000 Radfahrer haben seit Ende Juni die neue Zählstelle an der Kugler-Alm in Oberhaching passiert. Viele halten sich trotz der Bodenschwellen jedoch nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Der Bürgermeister erwägt deshalb drastische Maßnahmen.

Sollen Rennradfahrer ausgebremst werden? Für Autofahrer sind sie ein Ärgernis, manche Fußgänger empfinden sie als Gefahr. Aber sind Freizeitsportler auf Hightechrädern wirklich so schlimm? Ein Pro und Contra (SZ Plus).

20 Kilo Marihuana geschmuggelt – und trotzdem frei Eine 24-jährige Prostituierte aus England erzählt vor Gericht, wie ihr Zuhälter sie so lang bedroht habe, bis sie sich bereit erklärte, in Thailand einen Koffer abzuholen. Doch am Münchner Flughafen flog der Schmuggel auf. Das Schöffengericht lässt Milde walten.

WEITERE NACHRICHTEN

Nach Anwohner-Beschwerden: Spätis im Uni-Viertel sollen nachts kein Bier mehr verkaufen dürfen

Heimeranplatz: 82-Jährige stürzt zwischen S-Bahn und Bahnsteig

Enttäuschung über Reformpläne: Wer soll die Kitas künftig bezahlen?

Schaufenster eingeschlagen: Einbrecher plündert Juweliergeschäft in der Altstadt

MÜNCHEN ERLESEN

Drogenprozesse am Gericht : Sie nahm, was er ihr gab – irgendwann auch Heroin Eine Abhängige hat versucht, Kokain zu verkaufen, ein 20-Jähriger Cannabis per Post verschickt: Zwei Tage am Münchner Amtsgericht, wo Schicksale im Stundentakt verhandelt werden und es bei Drogendelikten immer auch um die Frage geht, ob es im Leben wieder aufwärts geht. SZ Plus Von Lisa Sonnabend ...

Münchner Elefantenbetreuer nach Tod des Jungtiers : „Dann habe ich geweint. Wir haben alle geweint“ Die Nachricht aus dem Zoo hat wohl viele berührt: Otto ist tot, an einem Infekt gestorben. Sechs Wochen später erzählt Daniel Materna, Elefanten-Teamleiter des Tierparks, über die dramatische Zeit – und die überwältigenden Reaktionen. SZ Plus Interview von Philipp Crone ...

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung in München über Hiroshima : Der Tag, als die Bombe fiel Vor 80 Jahren begann mit den Angriffen auf Hiroshima und Nagasaki das Atomzeitalter. Die Bomben brachten Leid und Tod über Hunderttausende Menschen. Daran erinnert eine Ausstellung im Museum Fünf Kontinente in München. Von Evelyn Vogel ...

