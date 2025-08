19-Jähriger nach Vergewaltigung einer 15-Jährigen zu hoher Strafe verurteilt, Wissenschaftler entschlüsseln 3000 Jahre alten babylonischen Text mit KI, die Stadt findet bei Kontrollen bei Uber und Co. fast immer Verstöße und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner Wissenschaftler entdecken 3000 Jahre alten Text aus Babylon Enrique Jiménez und Anmar Fadhil haben Jahrtausende alte Keilschrift-Fragmente mit einer KI verglichen und dabei eine Hymne auf das antike Babylon gefunden, die Einblicke in die damalige Stadtgesellschaft gibt.

Hohe Jugendstrafe nach Vergewaltigung einer 15-Jährigen Der 19-jährige Angeklagte behauptet, alles sei einvernehmlich abgelaufen. Doch das Gericht glaubt ihm nicht und attestiert dem Mann einen „hoch bedenklichen Mangel an Empathie“.

München kontrolliert Uber und Co. – und findet praktisch immer Verstöße 60 Unternehmen wurden unter die Lupe genommen und bei 59 Verstöße gegen Vorschriften festgestellt. Können die Billiganbieter gar nicht sauber arbeiten? Die Behörde fällt ein vernichtendes Urteil.

Seelsorger soll Drogen in die JVA Stadelheim geschmuggelt haben Der muslimische Geistliche ist festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Er soll auch Handys an Gefangene verkauft haben.

Perücken und Haarteile im Wert von 250 000 Euro gestohlen Die Freundin des Angeklagten soll in Ungarn einen Online-Shop für solche Waren betreiben. Er bestreitet die Taten jedoch – und bekommt von seiner Mutter ein Alibi.

WEITERE NACHRICHTEN

Lindwurmstraße: Bauarbeiten für Münchens umstrittenen Radweg haben begonnen

Tod in Psychiatrie: Keine neuen Ermittlungen

Bora Dagtekin dreht neue Kinokomödie: Auf „Das perfekte Geheimnis“ folgt „Der perfekte Urlaub“

Wetter in München: 24 Tage Regen im Juli

MÜNCHEN ERLESEN

Hohe Nachzahlungen : 12 000 Euro Heizkosten in einem Jahr – wie kann das sein? Im Hasenbergl zittern Mieter der Münchner Wohnen vor der Heizkostenabrechnung, denn zuletzt wurden ihnen astronomische Kosten in Rechnung gestellt. Doch ob sie dagegen etwas tun können? SZ Plus Von Joachim Mölter ...

SZ-Serie „Tut gut“ : Das bringt nicht nur Kindern etwas Als ehrenamtliche Streitschlichterin hilft Gabi Horsmann in einer Grundschule, Konflikte zu lösen. Das ist gut für die Kinder und deren Demokratieförderung, aber auch die Ärztin profitiert davon. Aus mehreren Gründen. Von Johanna Feckl ...

UNSER KULTURTIPP

Gastspiele aus aller Welt in München : Was die Tanzwerkstatt Europa zu bieten hat Außenseiter und Pferde, Fanschals und Dunkelheit: Die Protagonisten und Erscheinungsformen des Tanzes sind mannigfach. Über dieser Vielfalt schwebt bei der Tanzwerkstatt Europa eine zentrale Frage: Wie kann Demokratie erlebbar werden? Von Sabine Leucht ...

