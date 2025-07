Woher die ungebrochene Faszination für die lustigen Taschenbücher kommt, ob Mietern der „Münchner Wohnen“ eine Mieterhöhung droht, wie der Verkehrsstress zum Ferienstart vermieden werden kann und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Donald Duck und die sieben Todsünden der Menschheit Die Abenteuer der Entenfamilie werden allein in Deutschland jährlich millionenfach gelesen. Jetzt erscheint das 600. Lustige Taschenbuch. Zwei Experten versuchen, die ungebrochene Faszination der Comics zu erklären.

Hält der Mietenstopp auch nach der Kommunalwahl? Mit einer moderaten Mieterhöhung für ihre Mieter könnte die städtische Tochtergesellschaft Münchner Wohnen die zum Sparen gezwungene Stadt entlasten. Erste Vorbereitungen finden jedenfalls hinter den Kulissen statt (SZ Plus).

„Sie sehen etwas, das seit 150 Jahren niemand gesehen hat“ Auf dem Areal des bayerischen Landtags stießen Bauarbeiter schon auf Modelleisenbahnen von Königen und Waffen aus der NS-Zeit. Was jetzt bei der Sanierung der Katakomben zutage tritt.

Wie Urlauber den Stau umfahren und Stress vermeiden Von diesem Freitag an befinden sich alle 16 Bundesländer in den Sommerferien. Verkehrsexperten erwarten eine „sehr hohe Staugefahr“ auf den Straßen, an Bahnhöfen und auf dem Flughafen wird es ebenfalls voll. Was Reisende beachten sollten.

München auf Sparkurs beim Verkehr Die Stadt kürzt wegen der Haushaltskrise im Nahverkehr einen Teil ihrer geplanten Ausbauprogramme. Aber die Streichliste fällt nicht ganz so lang aus, wie sich das die Kämmerei gewünscht hatte.

WEITERE NACHRICHTEN

Haidhausen: Wohnhaus von Palästinensern mit Hassparolen beschmiert

Nahverkehr: Startschuss für das nächste große Tram-Projekt

Oktoberfest 2025: München sucht ein Wiesn-Lied

Handwerk in Oberbayern: Mehr junge Menschen entscheiden sich für eine Ausbildung

MÜNCHEN ERLESEN

Porträt des Musikers Blai Gumi Roca : Verzaubert vom Hummelton des Kontrabasses Blai Gumi Roca ist Solokontrabassist des Bayerischen Staatsorchesters. Von Kindesbeinen an spielte er das Rieseninstrument. Von Harald Eggebrecht ...

Fat Cat : Wo München kreativ und günstig ist Mit dem Kulturzentrum Fat Cat im ehemaligen Gasteig ist in München ein einzigartiger Treffpunkt entstanden. Aber wer hat sich eigentlich in die vielen Räume im Inneren eingemietet? SZ Plus Von Jacqueline Lang ...

UNSER FREIZEITTIPP

Gratis-Festival in München : Das sind die Höhepunkte des Musiksommers im Theatron Obwohl das Festival am Olympiasee 2025 dreieinhalb Wochen lang gut 60 Konzerte bei freiem Eintritt bietet, spielen selbst Stars wie „Jamaram“ dort. Auch unter neuer Leitung gilt: Picknickdecke ausbreiten, Wein entkorken und Musik entdecken. Von Michael Zirnstein ...

