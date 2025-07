Was man tun kann, wenn eine Freundschaft nicht mehr funktioniert, neuer Ärger bei 1860 München, das umstrittene Fußgängerzonen-Experiment in der Weißenburger Straße endet und mehr.

Von Hannah Hübner

Wenn Nähe zur Belastung wird Warum ist es so schwierig, sich von einer Freundschaft zu lösen, die einem nicht mehr guttut? Drei junge Menschen aus München erzählen von ihren Erfahrungen – und eine Psychotherapeutin und eine Soziologin geben Rat (SZ Plus).

Wo Glücksmomente auf Zank und Zorn treffen Der Verkehrsversuch in der Weißenburger Straße, bei dem Autos großteils ausgesperrt wurden, hat Wunden gerissen in Haidhausen. Nun endet das Experiment. Ist das Viertel noch immer gespalten? (SZ Plus)

Neuer Ärger für 1860 München – diesmal wegen der „Sechzger Alm“ Der Klub hat Scherereien wegen der Gaststätte auf dem Vereinsgelände, denn Nachbarn klagen wegen des Lärms. Ein Gericht zerpflückt regelrecht die baurechtliche Genehmigung für die „Sechzger Alm“.

Warum eine Münchner Destillerie für ihren alkoholfreien Gin Pfand verlangen soll Ein Abmahnverein hat „The Duke“ verklagt und damit dafür gesorgt, dass die Flaschen plötzlich aus dem Handel verschwunden sind. Möglich machte das eine Gesetzeslücke, die vor allem für kleine Händler gefährlich werden kann (SZ Plus).

Amtsgericht München: Uhrendieb muss 1,2 Millionen Euro zurückzahlen

Polizei: Zwölfjähriger stiehlt Motorroller und unternimmt Spritztour

Europas größtes Neubaugebiet: So geht es weiter in Freiham

Bogenhausen: Senior mit Samuraischwert klopft nachts bei den Nachbarn

Zum Tod von Rudolf Schröck: Der Ninja-Reporter aus München

