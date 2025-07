Ausländische Studierende warten monatelang auf Aufenthalts-genehmigung, so war das Public Viewing der Frauen-EM in der Stadt, neuer Anlauf für einen Tunnel durch den Englischen Garten und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Was tun, wenn die Aufenthaltsgenehmigung Monate auf sich warten lässt? Studierende aus Nicht-EU-Ländern warten in München sehr lange auf die Bearbeitung ihrer Aufenthalts-Anträge. Dadurch drohen Jobverlust oder ein Wiedereinreiseverbot nach dem Familienbesuch. Wo die Probleme liegen – und wie das KVR sie beheben will (SZ Plus).

Begeisterung, ein Schockmoment und feuchte Augen „Es ist einfach inspirierend, diese Kämpferinnen zu sehen“: Beim Public Viewing im Münchner Backstage ist EM-Euphorie zu spüren. Bis das spanische Team den deutschen Titel-Hoffnungen ein Ende setzt.

Neuer Anlauf für einen Tunnel durch den Englischen Garten Eigentlich war der Traum der beiden Münchner Architekten Grub und Lejeune gescheitert, doch nun soll eine neue Idee das Projekt retten: Neben Autos könnte zusätzlich eine Tram die Röhre nutzen. Doch wer sollte das bezahlen?

Auf der Suche nach 100 Millionen Euro Um die Finanzen für das Jahr 2026 in den Griff zu bekommen, prüft die Verwaltung sämtliche Bürgerservices, alle sozialen und kulturellen Einrichtungen. Grüne und SPD versprechen, nicht nach dem Rasenmäher-Prinzip vorzugehen.

Stadt errechnet Wertsteigerung von 400 Millionen Euro Ein Investor will zwei 155-Meter-Türme an der Paketposthalle bauen. Wenn er das Baurecht dafür bekommt, würde sich laut stadtinternen Berechnungen der Bodenwert fast verdreifachen. Der Investor widerspricht – und verweist darauf, was er der Allgemeinheit zurückgebe (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Physik hautnah in der Altstadt: Wie Münchner Schülerinnen ins Weltall abheben

NS-Terror in Stadelheim: Abschiedsbriefe, die nie ankamen – Familien von NS-Opfern gesucht

Gastronomie: Hofbräuhaus bekommt einen neuen Chef

Isarvorstadt: Feuerwehr muss Schlachtabfälle von der Straße räumen

MÜNCHEN ERLESEN

Söhne Mannheims in München : Xavier Naidoos einstiger Mitmusiker begrüßt sein Comeback Eine Rückkehr des Skandal-Sängers in die Band, die er mitbegründete, ist aber ausgeschlossen. Stattdessen setzt das Kollektiv seine Verjüngung fort und gibt sich experimentell – wie nun beim Konzert des „Söhne Mannheim Jazz Department“ in München. SZ Plus Von Michael Zirnstein ...

Neues Buch von Historiker Mark Walker : Wie nah Hitler dem Bau der Atombombe war Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs spitzte sich das atomare Wettrüsten mit den USA zu. Wie die Nazis unterlagen, beschreibt der Historiker Mark Walker eindrucksvoll – und wirft hochaktuelle Fragen nach der Verantwortung der Wissenschaft auf. SZ Plus Von Martina Scherf ...

UNSER GASTROTIPP

Restaurant Swaad : Die Geheimnisse der Maharashtra-Küche Im Swaad in der Macherei in Berg am Laim serviert man regionale indische Küche, die auch Vegetarier glücklich macht – und das zu moderaten Preisen. Von Carolus Hecht ...

