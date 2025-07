So groß ist Münchens Drogenproblem, der Flughafen will ein Terminal für Abschiebungen bauen, eine Kultkneipe kehrt zurück und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Eine Stadt unter Drogen Warum sich Kokain so rasant verbreitet, wie Dealer ihre Geschäfte machen und wovor sich Suchthelfer und Fahnder jetzt besonders fürchten. München hat ein Drogenproblem – so ist die Lage (SZ Plus).

Münchner Flughafen will Terminal für Abschiebungen bauen Bis zu hundert Menschen sollen von München aus künftig täglich in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden. Für das Gebäude, das dafür geplant ist, soll der Flughafen erweitert werden. Kritiker unterstellen „teure Symbolpolitik“.

„Es war kein Amoklauf – es war rechter Terror“ Hunderte Menschen gedenken am Dienstagabend in München der neun Todesopfer des rassistischen Anschlags von 2016. Die Angehörigen fordern: Die Hintergründe der Tat müssen aufgeklärt werden.

Warum die Community Kitchen für immer schließt Mit ihrem Café hat Günes Seyfarth erfolgreich Lebensmittel gerettet, doch nun gibt sie das Projekt auf. Sie hat andere große Pläne – in denen auch das Fernsehen eine Rolle spielt.

Das Zoozie’z kehrt zurück Das Fugazi am Baldeplatz schließt. Vorübergehend zieht der beliebte Vorgänger ein – auch die Bierpreise erinnern an früher.

WEITERE NACHRICHTEN

Urteil: Brandstifter vom Euroindustriepark kommt in die Psychiatrie

Gastronomie: Das Türkitch an der Humboldtstraße ist zurück – was alles neu ist

Milbertshofen: Zwei Zebras aus dem Zirkus ausgebüxt

Sendling-Westpark: Echte Polizisten vereiteln Betrugsversuch von falschen Polizisten

MÜNCHEN ERLESEN

Berufswahl : Kaum weibliche Konkurrenz für die Tech-Bros Trotz aller Bemühungen von Politik und Wirtschaft liegt der Anteil an Frauen in naturwissenschaftlichen und technischen Berufen immer noch unter 20 Prozent. Ein Besuch bei Schülerinnen in Ismaning zeigt: Viele sind durchaus aufgeschlossen – und entscheiden sich dann doch anders. Von Irmengard Gnau ...

„Nine Perfect Strangers“ : So viel München und Bayern steckt in der neuen Serie von Nicole Kidman Mehrere Monate lang hat Nicole Kidman in Deutschland und Österreich gedreht. Nun sind alle neuen Folgen von „Nine Perfect Strangers“ zu sehen. Zu den Motiven der US-Serie gehören der Bayerische Hof, das Werksviertel – und eine beliebte Münchner Bar. SZ Plus Von Bernhard Blöchl ...

UNSER PODCASTTIPP

SZ-Podcast „München persönlich“ : Comedian Markus Stoll alias Harry G: „Ich bin im Team Wiesn“ Markus Stoll alias Harry G hat Erfolg, redet so schnell wie ein Rasenmäher und zieht über alles und jeden her. Ein Gespräch mit einem, der Bairisch beherrscht und die Gabe hat, Menschen ganz genau zu beobachten. Von Sabine Buchwald ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg