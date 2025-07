Die Stadt spart zulasten der Wohnungslosen, wie es queeren jungen Leuten in der Provinz ergeht, warum Baustellenstillstand bald sehr teuer werden könnte und mehr.

Von Hannah Hübner

„Die Worte nicht-binär, lesbisch oder queer haben mir auf dem Dorf gefehlt“ Queerfeindliche Übergriffe nehmen zu, auch in München. Wie mag es dann erst jungen Menschen in der Provinz ergehen? Thea ist nicht-binär, kommt aus Niederbayern und möchte Mut machen – auf Bairisch (SZ Plus).

Gerät der städtische Haushalt ins Kippen? Bis Ende der 2020er-Jahre könnte München bei mehr als 13 Milliarden Euro Schulden landen, rechnet der Kämmerer vor. Warum schon ein kleiner Wackler bei den Steuereinnahmen gefährlich werden könnte.

München spart bei den Wohnungslosen Wegen leerer Kassen stoppt die Stadt den Bau von Apartmenthäusern für Menschen ohne eigene Bleibe – und verfehlt ihr selbst gestecktes Ziel von 5000 neuen Plätzen deutlich. Im Stadtrat gibt es Proteste.

Was tun, wenn die Ratten an der Hotelwand nagen? Ein verärgerter Urlauber verklagt seinen Reiseveranstalter. Der Vorwurf: Er und seine Familie konnten nicht schlafen, weil die Tiere lautstark knabberten und kratzten. Das Gericht gibt der Klage nur teilweise recht.

Baustellenstillstand könnte bald richtig teuer werden Eine neue Gebührenordnung soll Bauherren abstrafen, die zu lange den öffentlichen Raum blockieren. Das könnte mehrere Tausend Euro pro Woche kosten. Die Baustellen der Stadt selbst sollen von der Regelung aber unberührt bleiben.

Unfall mit fast zwei Promille: Betrunkener in Mercedes G-Klasse überfährt junge Frau

Münchner Innenstadt: Angriff in der Sonnenstraße: Unbekannter belästigt 18-Jährige sexuell

Sicherungsverfahren: Brandstifter begeht Taten, um ins Gefängnis zu kommen

Gesundheitsschutz: Tigermücke etabliert sich in zwei Münchner Stadtteilen

Mobilität in München: Carsharing-Autos dürfen weiterhin alle öffentlichen Parkplätze nutzen

SZ Jetzt OEZ-Anschlag : „Wir haben in der Zeit nach dem Anschlag gespürt, dass wir Ausländer sind“ Beim Angriff auf das OEZ in München tötete ein Rechtsextremist 2016 neun junge Menschen. Die Trauer und viele offene Fragen lassen die Angehörigen bis heute nicht los. Bei ihnen bleibt das Gefühl: Politik und Behörden haben sie im Stich gelassen. SZ Plus Protokolle von Franziska Setare Koohestani ...

Frauen in der Wirtschaft : Wer in einem BMW sitzt, ist von ihren Ideen umgeben Die Stadt zeichnet Managerinnen aus, die Erfolgsgeschichten schreiben – wie Samira Ceribašić. Sie mischt mittlerweile kräftig bei Premium-Autobauern mit, musste in München aber erst einmal einen „Kulturschock“ verkraften. Von Catherine Hoffmann ...

Eggdrop-Sandwiches : Koreanischer Brunchtrend mit internationalem Twist Im Laden von Pretty Pizza in der Schellingstraße gibt es neuerdings auch Frühstück: Das Pop-up Drop and Dream bietet angesagtes koreanisches Streetfood an. Von Charlotte Groß-Hohnacker ...

