Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie staatliche Stellen Alfons Schuhbeck beim Betrügen halfen Deutschlands bekanntester Küchenkünstler wird erneut zu einer Haftstrafe verurteilt, dieses Mal wegen Insolvenzverschleppung und Subventionsbetrugs. Das Verfahren, dem er sich freiwillig stellte, gewährt vielsagende Einblicke (SZ Plus).

Deutschlands größtes Lastenrad-Zentrum eröffnet in München In der Tiefgarage der alten Paketposthalle entsteht Deutschlands größte Drehscheibe für Lastenrad-Logistik. Wie die Stadt damit die Innenstadt entlasten möchte – und warum sie das nichts kostet.

Welches Freibad ist am schönsten – und wo gibt's die besten Pommes? Es ist Sommer in der Stadt und Abkühlung gefragt. Wo lässt es sich besonders gut sonnen? Was ist das Highlight in den acht Freibädern? Und wie teuer sind die Fritten in den Kiosken? Ein Streifzug.

Zwei Kinder bei Unfall mit Trambahn verletzt Die Zwölfjährigen waren mit einem E-Scooter unterwegs, als sie frontal von einer Straßenbahn erfasst wurden. Der Scooter-Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden.

Fest zum 80. Geburtstag der SZ Aubinger Nächte sind lang – und die Controllerin tanzt barfuß zu Rap-Musik: Wie die Süddeutsche Zeitung mit prominenten Gästen und den Mitarbeitern ihr 80-jähriges Bestehen im Bergson Kulturkraftwerk feiert.

100 Jahre nach der Erstveröffentlichung : Sollte man Hitlers „Mein Kampf“ heutzutage lesen? Am 18. Juli 1925 erschien der erste Band von Adolf Hitlers zentraler Schrift. Durch ein jahrzehntelanges Nachdruckverbot erlangte sie eine fast mythische Aura. Historiker Christian Hartmann erklärt die Brisanz des Buches, warum selbst Nazis es vermutlich nicht mehr lesen und welche Aspekte noch heute interessant sind. SZ Plus Interview von Barbara Galaktionow ...

Kocherlball im Englischen Garten : Warum Tausende Münchner um sechs Uhr morgens zusammen tanzen Der Tanz der Dienstboten wurde einst aus „Mangel an Sittlichkeit“ verboten. 85 Jahre später hat ihn Pankraz Freiherr von Freyberg wieder eingeführt. SZ Plus Interview von Thomas Becker ...

Suzy B. Bar : Die kleine Schwester des James T. Hunt Die Betreiber des James T. Hunt in der Maxvorstadt haben direkt daneben einen zweiten Laden eröffnet, mit identischer Getränkekarte. Ein paar Unterschiede gibt es dann aber doch. Von David Kulessa ...

