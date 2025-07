Münchner Volkshochschule : „Ich habe keine Lust, mit Krawattenbinde-Kursen Männer anzulocken“

Susanne May hat 30 Jahre lang das Programm der Münchner Volkshochschule geprägt. Ein Gespräch über lebenslanges Lernen, die Lust am kultivierten Streiten, die Frage, warum so viele Frauen in den Kursen sitzen – und einen ganz besonderen Schlüsseldienst.