Dieser News-Überblick ist in den vergangenen zwei Tagen nicht erschienen. Darum zeigen wir Ihnen hier auch Texte aus diesem Zeitraum. Der Grund für das Ausbleiben ist ein dreitägiger Warnstreik von Montag bis Mittwoch in der SZ-Redaktion.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Worum es im Konflikt zwischen Journalisten und Verlegern geht Seit Monaten schwelt die Tarifauseinandersetzung zwischen den Journalistengewerkschaften und den Zeitungsverlegern. Auch die SZ-Redaktion wird bestreikt. Worum es in diesem Streit geht und warum er von beiden Seiten so erbittert geführt wird.

80 Jahre Israelitische Kultusgemeinde: Über die Hoffnung in verstörenden Zeiten Mit einem großen Festakt feiert die IKG in der Hauptsynagoge zwei Jahrestage: die Wiedergründung vor 80 Jahren und den Beginn der Präsidentschaft von Charlotte Knobloch vor 40 Jahren. Warum dieser der Ehrentitel „jüdische Bavaria“ zuteilwird.

Nach Überfall auf Kippa-Träger: Angreifer muss ins Gefängnis

„Ich wollte immer positiv für die Leute da sein, nun habe ich das Gegenteil erreicht“ Das Landgericht München I verurteilt den schwer kranken Starkoch zu mehr als vier Jahren Haft wegen Insolvenzverschleppung und Corona-Hilfen-Betrugs. Was bleibt von seinem Lebenswerk? Eindrücke aus dem Prozess (SZ Plus).

Kommentar zu Alfons Schuhbeck: Dieser Deal ist ein guter Deal (SZ Plus)

Was die Münchner mit einer Million Euro verbessern wollen Auffallend viele junge Menschen beteiligen sich am Ideenwettbewerb der Stadt, wie München lebenswerter werden soll und bei dem gut 1000 Vorschläge eingehen (SZ Plus).

Wo München richtig viel gewinnen kann Die Metropolregion ist das perfekte Labor für eine Erneuerung der Wirtschaft. Bei etwa 350 Start-ups sprudeln die Ideen und Millionen. Die IHK nimmt diese technologiegetriebenen Unternehmen nun noch mehr in den Blick als zuvor. Beginnt hier eine neue Gründerzeit? (SZ Plus)

WEITERE NACHRICHTEN

Polizei sucht dringend Zeugen: 62-Jähriger in Obermenzing getötet

Staatsanwaltschaft zu Messerattacke an der Theresienwiese: Tödliche Polizeischüsse wohl rechtens

Ramersdorf: Gericht bremst Wohnprojekt mit Kita und Stellplätzen aus

Weinhäusl in Haidhausen: Verwaltungsgericht lässt Lärm am Wiener Platz prüfen

MÜNCHEN ERLESEN

Grusel und Spaß beim Karteln : Freddie Mercury ist Trumpf: die Schafkopf-Karten eines Münchner Designers Andi Papelitzky entwirft Kartendecks mit Münchner Prominenten und bekannten Musikern. Von einem, der das Schafkopfen für sich entdeckt hat und dafür plädiert, das Spiel nicht zu ernst zu nehmen. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

Mädchenfußball : Kick it like Giulia Viele Mädchen wollen Fußball spielen, die Zahlen gehen nach oben. Social Media macht die Spielerinnen der Frauen-Nationalmannschaft zu Idolen, bei der EM füllen sich die Stadien. Eine Reportage aus zwei Vereinen im Münchner Süden über Träume, Teamgeist – und die Frage, warum der Mädchenfußball so beliebt ist. SZ Plus Von Iris Hilberth (Text) und Sebastian Gabriel (Fotos) ...

UNSER GASTROTIPP

La Maison de Jany : Libanesisch frühstücken bis zum Abend Im Maison de Jany am Goetheplatz gibt es neben Schawarma-Sandwiches, Hummus oder Shakshuka auch Avocado-Brote und Hähnchenschnitzel. Und um eine Süßspeise ist sogar ein kleiner Hype entstanden. Von David Kulessa ...

