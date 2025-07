Der Kampf um die Umgestaltung der Lindwurmstraße, die Polizei benutzt nun mobile Videotürme, Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec nehmen Abschied vom Münchner „Tatort“ und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

2,3 Kilometer Kampfzone Vier Autospuren, Radler und Fußgänger drängen sich auf wenigen Metern: Die Münchner Lindwurmstraße steht wie kaum eine andere für eine autogerechte Stadt. Ihr Umbau muss nun zeigen: Wem sollen unsere Straßen in Zukunft gehören? (SZ Plus)

Für die Münchner „Tatort“-Stars fällt die letzte Klappe Nach 35 Jahren als TV-Kommissare ist Schluss. Wie geht es Udo Wachtveitl und Miroslav Nemec am Ende der Dreharbeiten zu den finalen „Tatort“-Folgen? Und was kommt danach? Ein Besuch am Set (SZ Plus).

Münchens Polizei schaut jetzt auch von oben zu Die Beamten in der Stadt benutzen künftig mobile Videotürme, um potenzielle Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen. Wo die Anlagen stehen und welche Regeln es für die Überwachung gibt.

„Den sogenannten Kopf der Zecke kann man ruhig stecken lassen“ Die Blutsauger sind vielerorts auf dem Vormarsch. Ein Zecken-Experte erklärt, woran das liegt, warum sie möglichst schnell entfernt werden sollten und welche Mythen falsch sind (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Maxvorstadt: 17-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt – Unfallverursacher fährt einfach weiter

Bayerischer Rundfunk: Geplanter BR-Umzug löst Sorgen um CD-Archiv aus

Straßenausstellung in Schwabing: Weiße Koffer erinnern an die ermordeten jüdischen Nachbarn (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Boule-Bundesligaspieler Vincent Probst : „Ein perfekter Wurf macht süchtig“ Boule ist das Spiel aus dem Strandurlaub - für manche aber auch ein Leistungssport mit Meisterschaften und Psychospielchen. Vizeeuropameister Vincent Probst über Ablösesummen, seine Position als Schießer und die Faszination des perfekten Wurfs. SZ Plus Von Luisa Griesbaum ...

Einrichtung für Frauen in München : Ob sie das schaffen würde: Mutter sein? Julia Lacko hat eine Intelligenzminderung. Als sie schwanger wurde, waren viele skeptisch, ob das Baby bei ihr bleiben könne. Über den Weg einer jungen Frau, die ihre Tochter selbst groß zieht. SZ Plus Von Charlotte Groß-Hohnacker und Catherina Hess ...

UNSER GASTROTIPP

Essen und Trinken : Das sind die schicksten Bars und Restaurants Münchens Eine hochkarätige Jury hat die besten Interieur-Design-Konzepte in der Gastronomie für den Callwey-Verlag ausgezeichnet – darunter viele Lokale in der Stadt. Was diese ausmacht und was sie bieten. SZ Plus Von Astrid Becker ...

