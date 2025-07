Welche Pläne es für das Löwen-Stadion gibt, ob die Stadt Grundstücke in Riem für knapp 50 Millionen Euro kaufen will, wie die jüdische Gemeinde Beth Shalom Polizisten über Antisemitismus aufklärt und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Anpfiff zur nächsten Debatte ums Grünwalder Stadion Der Münchner Traditionsklub signalisiert nach Jahren der Zerstrittenheit, auf Giesings Höhen bleiben zu wollen. Allerdings soll das sanierte Stadion mehr Zuschauer fassen, als es die Stadt plant (SZ Plus).

Kauft die Stadt Grundstücke für knapp 50 Millionen Euro? Bis zu 500 zusätzliche neue Wohnungen könnten in einigen Jahren auf einem Grundstück im Stadtbezirk Trudering-Riem entstehen. Die Bayerische Hausbau hat nun die entsprechenden Flächen dafür angeboten, doch dem Münchner Stadtrat ist der Preis zu hoch (SZ Plus).

„Ich will nicht, dass sie mir eine aufs Maul hauen!“ Die liberale Gemeinde Beth Shalom klärt Polizisten über jüdisches Leben und alltäglichen Antisemitismus auf. Was die frühere Vorsitzende Eva Ehrlich den Beamten berichtet und was ihr ein besonderes Anliegen ist.

Sprünge, Stunts und Slides in Pasings neuer Actionsporthalle Mit dem rund zwölf Millionen Euro teuren Projekt wird der Wunsch der lokalen Szene nach einer Skatehalle wahr. Doch nicht alle sind mit der Umsetzung zufrieden.

WEITERE NACHRICHTEN

Jahreswirtschaftsbericht: So viele Jobs wie noch nie in München

Allach: Siemens Mobility eröffnet neuen Hauptsitz

Open Air auf dem Marstallplatz: 7000 Zuschauer trotzen dem Regen bei Oper für alle

Kokain und Amphetamine gefunden: Drogen-Razzia im Technoclub „Rote Sonne“ – 20 Festnahmen

Pullach: Betrunkene kentern mit Schlauchboot in der Isar

MÜNCHEN ERLESEN

Surfen am Eisbach : Die unperfekte Welle Nach dem tödlichen Unfall an der legendären Eisbachwelle in München war das Surfen nicht mehr erlaubt. Eine Zeit lang jedenfalls. Jetzt sind alle wieder da, die Surfer, das Publikum – dieser ganz besondere Vibe. Dem Tod zum Trotz. SZ Plus Von Christian Helten (Text) und Florian Peljak (Fotos) ...

Generation Z und die Liebe : Die Pärchen-Lüge Die Gen Z denkt Beziehungen nicht nur als romantisches Ideal, sondern zunehmend auch vielfältiger. Drei junge Münchnerinnen erzählen über ihre Gefühle. SZ Plus Von Sophie Gartmann ...

UNSER GASTROTIPP

Bageri : Für diese Zimtknoten stehen die Menschen Schlange Eine Speisekarte gibt es in der Bageri nicht, die Auswahl ist begrenzt. Genau das macht aber den Reiz der kleinen Bäckerei aus - und natürlich das außergewöhnlich gute Gebäck. Von Christina Lopinski ...

