Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Fliegerbombe in Schwabing wird noch heute entschärft - Evakuierung läuft Die 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe wurde nach Angaben der Münchner Feuerwehr bei Straßenbauarbeiten entdeckt. Jetzt müssen 400 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Gläubiger fordern 27 Millionen Euro von Schuhbeck Im Prozess gegen Alfons Schuhbeck in München gibt der Insolvenzverwalter Einblick in das finanzielle Chaos, das er in der Unternehmensgruppe des früheren Sternekochs vorfand. Die Ansprüche der Gläubiger dürften wohl nur zum Teil befriedigt werden können (SZ Plus).

Gillian Anderson bekennt: „Ich bin ein bisschen Eremitin“ Die US-Amerikanerin Gillian Anderson wird in München für ihre Schauspielkunst geehrt. Die Fans sind aus dem Häuschen, eine Stadt steht Kopf. Eindrücke von einem Star-Besuch beim 42. Filmfest, den man sich auch anders hätte vorstellen können.

Höher ja, dicker nein Ein Investor möchte ein Büro-Ensemble am Stiglmaierplatz massiv verändern. Die Stadtgestaltungskommission stimmt dem Vorhaben in manchen Punkten zu. Der Sohn der ursprünglichen Architekten findet, in dem Entwurf sehe das Gebäude aus „wie eine gemästete Gans“.

Sieben Gründe für ein „Ja“ zu Olympia Am 26. Oktober dürfen die Münchnerinnen und Münchner über eine Bewerbung um Olympische Sommerspiele abstimmen. Mit welchen Argumenten die Stadt ihre Bürger überzeugen will.

Lange Haftstrafe für 90-Jährige, die ihre Freundin mit Kochtopf erschlagen hat Im Streit um das Aufräumen von Einkäufen verletzt die Seniorin ihre Freundin tödlich. Die Anklage sieht darin Mord, die Verteidigung Körperverletzung mit Todesfolge. Nun gibt es ein Urteil.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess in München: Nach tödlichen Schüssen auf Drogendealer: 22-Jähriger vor Gericht

Energieversorgung: Stadtwerke München erreichen Ökostrom-Ziel

Bund gibt grünes Licht: „MU“: Der Landkreis bekommt ein neues Nummernschild

In der Ruppertstraße: Trausaal im Standesamt renoviert – was sich alles verändert hat

MÜNCHEN ERLESEN

Klimatechnik : „Da muss man entscheiden, was einem gerade wichtiger ist: Strom sparen oder abkühlen“ Welche Tipps hat ein Kältetechniker in Zeiten von Hitzewarnungen? Warum ein feuchtes Handtuch vor dem Ventilator nur kurzfristig hilft – und was eine Wärmepumpe im Sommer leisten kann. Interview von Viktoria Spinrad ...

Neue Nespresso-Filiale am Marienplatz : Kapsel-Kaffee in Münchner Bestlage Wo einst die Deutsche Bank eine Filiale hatte, eröffnet nun nach Jahren des Leerstands Nespresso einen Laden – direkt am Marienplatz. Warum es den Anbieter von Kaffeepulver in Alubecherchen dorthin zieht. SZ Plus Von Catherine Hoffmann ...

UNSER KULTURTIPP

SZ-Podcast „München persönlich“ : Kabarettist Willy Astor erzählt seinen Lieblingswitz Seit 40 Jahren steht er als Comedian, Musiker und Komponist nun schon auf der Bühne. Zum Jubiläum gibt Willy Astor eine Kostprobe aus seinem Programm und singt über Gurkensalat. Von Ulrike Heidenreich ...

