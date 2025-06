Wo in der Stadt Abkühlung winkt, warum an der Eisbachwelle Unklarheiten herrschen, ob eine Streckensperrung der S3 droht und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Wo München cool bleibt Es ist heiß – und die Temperaturen sollen weiter steigen. An einigen Stellen der Stadt aber lässt es sich auch dann gut aushalten. Sechs Tipps, wo und wie in München Abkühlung zu finden ist.

Auf die Streckensperrung folgt die Kommunikationspanne Viele Pendler werden am Montag vom Ausfall der S3 zwischen Giesing und Holzkirchen überrascht. Wie die Fahrgäste trotzdem ans Ziel kommen – und was die Politik zu der wohl wochenlangen Sperrung sagt.

Umbauarbeiten und Unklarheit an der Eisbachwelle Die weltbekannte Welle ist wieder freigegeben. Damit die Surfer zurück aufs Wasser können, müssen aber erneut Arbeiter anrücken. Und die neuen Regeln, die jetzt gelten, werfen viele Fragen auf (SZ Plus).

„Wie eine gemästete Gans mit fetter Leber“ Investoren planen den Umbau eines Büro-Ensembles in der Innenstadt. Der Sohn der ursprünglichen Architekten hält das für eine „Verschandelung“. Handelt es sich auch um einen Verstoß gegen das Urheberrecht (SZ Plus)?

Wo Schweine den Menschen helfen sollen Am LMU-Campus in Großhadern wird das 63 Millionen Euro teure, neue interdisziplinäre Forschungszentrum für Herz-Kreislauf-Erkrankungen eröffnet. Weil am sogenannten ICON auch mit Tieren gearbeitet wird, gibt es aber bereits Kritik.

Frau ertrinkt im Langwieder See Taucher holen die ältere Frau aus dem Wasser. Wenig später stirbt sie in einer Klinik.

WEITERE NACHRICHTEN

Sendling: 32-Jähriger soll Ex-Freundin gefangen gehalten und misshandelt haben

Hauptbahnhof: Schon wieder steht eine Rolltreppe still

Oktoberfest 2025: Der Wiesn-Vibe ist beim Aufbau schon zu spüren

Sendling: Zauberer ohrfeigt Vierjährigen auf Kindergarten-Fest

MÜNCHEN ERLESEN

PCO-Syndrom bei jungen Frauen : Wenn die Hormone verrückt spielen Bartstoppel, unregelmäßige Periode, Haarausfall: Wie ist es, mit einer Hormonstörung zu leben? Drei junge Münchnerinnen erzählen. SZ Plus Von Johanna Schmees ...

Friseurbranche : Der Barbier von Neufahrn Hasan Can Sümer ist erst 23 Jahre alt, aber als Friseur hat er schon einiges erreicht. Über Schnittübungen, Barber-Battles, die Geschichte der Barbierkunst – und warum den Beruf längst nicht mehr nur Frauen ergreifen. SZ Plus Von Francesca Polistina ...

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung : Wie der Schauspieler Martin Feifel die Malerei für sich entdeckt hat Der Schauspieler Martin Feifel hat durch den Tod des Vaters zur bildenden Kunst zurückgefunden. Aktuell hat der Grimme-Preisträger viel Zeit für diese Arbeit. Warum eigentlich? Jürgen Moises ...

