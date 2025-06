Welche Rolle künstliche Intelligenz in der Medizin spielt, ein 18-Jähriger soll eine 15-Jährige vergewaltigt haben, warum selbst in der queeren Szene die Männer dominieren und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie künstliche Intelligenz Ärzten helfen kann – und den Patienten In bestimmten medizinischen Bereichen ist die KI bereits effizienter und besser als der Mensch, sagt Wissenschaftler Daniel Rückert. Was die neue Technologie in Zukunft leisten wird, und warum Mediziner ihre Ängste überwinden müssen (SZ Plus).

18-Jähriger soll 15-Jährige vergewaltigt haben Der Angeklagte begleitete die Jugendliche nach einem schulischen Sporttest in ihre Wohnung. Vor Gericht schildert der Beschuldigte den Ablauf anders. Die Staatsanwaltschaft verweist auf die psychischen Folgen für das Opfer (SZ Plus).

Es tut sich was beim „Sendlinger Loch“ Nach mehr als fünf Jahren Stillstand nimmt das geplante Immobilienprojekt in Sendling wieder Fahrt auf. Fast schon schade um die malerische, grüne Lagune in Münchens prominentester Baugrube.

Mit Hightech soll bei der Münchner S-Bahn alles besser werden – wirklich? „Wegen einer Stellwerkstörung am Ostbahnhof…“: Pendler kennen diese Durchsage zur Genüge, genau wie das meist folgende Chaos auf der Stammstrecke. Nun hat die Bahn zwei neue elektronische Anlagen in Betrieb genommen, natürlich mit Verspätung.

Selbst in der queeren Party-Szene dominieren die Männer Bars und Feiern für Schwule gibt es in München viele, doch die für Lesben sind fast alle verschwunden. Woran das liegt – und wie drei Frauen das ändern wollen (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Nach tödlichem Unglück: Surfen auf der Eisbachwelle: Wann es wieder losgehen soll

Münchner Westen: Stadtrat beschließt umstrittene Flüchtlingsunterkunft

Mobilität: Die Verkehrswende ist möglich, aber sie kostet Geld

Lagebericht für 2024: Gewalt gegen Polizisten bleibt auf hohem Niveau

Münchner Radiosender: Rettung für egoFM in Sicht: Investor scheint gefunden (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Steigende Kosten für die Fahrerlaubnis : „Ich find’ es krass, wie unbezahlbar der Führerschein inzwischen geworden ist“ Für Übungsstunden, Prüfungen und Weiteres können bis zu 4500 Euro zusammenkommen – Tendenz steigend. Woran das liegt, was dagegen unternommen wird und welche Rolle die Motivation spielt. SZ Plus Von Sophia Coper ...

Einsatz für die Menschenrechte : „Ohne Druck von der Straße wird selten etwas erreicht“ Ungarn hat den Budapest Pride March verboten. Das Münchner CSD-Team schickt trotzdem eine Delegation dorthin. Henryk Hoefener erklärt, warum man nicht aufgeben soll – und warum die Demo-Organisation auch in Deutschland schwieriger geworden ist. SZ Plus Interview von Johanna Feckl ...

UNSER GASTROTIPP

Franz Bar : Savoir-Vivre in Sendling Die Franz Bar bringt französische Bistroküche, Sommerweine und feine Cocktails in den Münchner Süden – mit ganz viel Herz und einem Tropfen Wermut. Von Sarah Maderer ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg