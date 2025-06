Von Hannah Hübner

Wie ungewöhnlich wohnen Münchens Studierende? Leben im Van, Zehner-WG oder allein auf 70 Quadratmetern: Wenn die Wohnheimplätze knapp sind, müssen Studierende manchmal kreativ werden. Schreiben Sie uns, wie Sie in München so leben.

Nach Bluttat in Neufahrn: Suche nach Verdächtigem geht weiter Bei einer bewaffneten Auseinandersetzung am Dienstagabend in Neufahrn stirbt ein junger Mann. Während die Polizei einen 38-jährigen Tatverdächtigen kurz darauf festnimmt, ist ein zweiter auch am Mittwochnachmittag noch auf der Flucht. Die Polizei gibt unterdessen weitere Einzelheiten bekannt.

Busfahrerin soll mit Corona-Testzentren 620 000 Euro ergaunert haben Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau vor, während der Pandemie Leistungen für Antigen-Schnelltests abgerechnet zu haben, die es gar nicht gab. Wie einfach das war, verwundert die fünffache Mutter bis heute.

Wie die Münchner Stadtwerke um Fachkräfte werben Nicht nur U-Bahn- und Busfahrer fehlen dem städtischen Unternehmen, sondern auch Mitarbeiter in vielen technischen Bereichen. Bei einer Veranstaltung treffen die Recruiter auf ganz unterschiedliche Bewerber.

Klinik in Haar: Frau in Psychiatrie getötet – schwere Vorwürfe gegen Staatsregierung

Münchner Karolinenplatz: Anklage oder Drohung? Israelische Flagge mit blutroten Händen beschmiert

Konzert von Iggy Pop: Der „Godfather of Punk“ euphorisiert München

Theresienwiese: Vorbereitungen für den Wiesn-Aufbau laufen an

Chem-Sex : Sex, Drugs and HIV Von London und Berlin ist der Trend nun auch nach München geschwappt: tagelanger Sex auf Drogen. Aktiv sind vor allem gut ausgebildete und beruflich erfolgreiche Männer. Die sagen: Chem-Sex ist ein Spiegel unseres Zeitgeistes. Ein Annäherungsversuch. SZ Plus Von Christina Lopinski ...

US-Bestsellerautorin Morgan Jerkins : „Ich lebe in einem Land, in dem Leute leugnen, dass es Sklaverei gab“ Unerschrocken gegen Rassismus und Faschismus: Morgan Jerkins sieht in der Autorin Erika Mann eine Geistesverwandte. Bei einer Lesung an der Ludwig-Maximilians-Universität München erzählt sie, warum. Von Anna Steinbauer ...

Freizeit in München und Umgebung : Kino unter freiem Himmel – das sind die Höhepunkte der Saison Gute Zeiten für frischluftliebende Filmfans: Gleich mehrere Open-Air-Kinos zeigen Blockbuster, Arthouse und Stars unter Sternen. Premieren und Publikumsgespräche gibt es auch. Von Josef Grübl ...

