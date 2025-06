Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

München hat ein zweites Drei-Sterne-Restaurant Der Spitzenkoch Tohru Nakamura darf sich mit der höchsten Auszeichnung des Guide Michelin schmücken. Welche Restaurants in der Stadt sonst ausgezeichnet wurden – und wo Sterne verloren gegangen sind (SZ Plus).

„Viele sagen mittlerweile: Bei euch schmeckt die Pizza besser als in Italien“ Seit zweieinhalb Jahren betreiben die Calvello-Brüder in der Heßstraße eine kleine neapolitanische Pizzeria. Nun gehört sie offiziell zu den besten 50 in ganz Europa. Wie kam es dazu – und warum legen sie schon mal Blattgold auf ihre Pizzen (SZ Plus)?

Kiffen rund ums „Schall im Schilf“ ist erlaubt – Alkohol nicht Wie im Vorjahr dürfen die Besucher des Elektro-Festivals außerhalb des Veranstaltungsgeländes nicht vorglühen. Mit Cannabis hat dagegen weder die Stadt noch die Polizei ein Problem.

Bernd Eichingers Auto für fast 30 000 Euro versteigert Mit einem besonderen Mercedes 300 SEL fuhr der Filmemacher zu Lebzeiten durch L. A. Das Geld für den Wagen geht an eine Stiftung – und auch der neue, prominente Besitzer gibt sich zu erkennen.

Ein Comic zeigt den Dreck hinter dem schwarzen Gold Die Wissenschaftlerin Amelia Fiske und der Zeichner Jonas Fischer machen mit ihrer Graphic Novel „Toxic“ auf die Folgen der Erdölbohrungen im Amazonas aufmerksam. Ein Buch, das nachdenklich macht – weil andere für unseren Konsum leiden (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Münchner Flughafen: Mann drückt Polizeipraktikanten Drogen in die Hand

Feuerwehreinsatz in der Lerchenau: Baucontainer stehen in Flammen – ein Verletzter

Flughafen München: Zoll findet Goldschmuck in Babywindeln

Rettungsdienst: Rotes Kreuz baut neue Rettungswache in Trudering

MÜNCHEN ERLESEN

Lebensqualität : Ist das Beste an München sein Umland? Oder profitieren die Menschen im Speckgürtel von der Weltstadt? Ein gedanklicher Ausflug durch Oberland und Schotterebene – dorthin, wo Sublokales und Urbanität eine Liaison eingehen. SZ Plus Essay von Udo Watter ...

Ökologie : Wo man sich in Bayern wie in der Provence fühlen kann In Adlstraß bei Dorfen blüht das größte Lavendelfeld Süddeutschlands. Aus den Pflanzen wird Lavendelöl hergestellt. Aber auch Fotografen und Influencer haben das Feld für ihre Zwecke entdeckt. Der Landwirt musste mit Benimmregeln reagieren. Von Thomas Daller ...

UNSER KULTURTIPP

SZ-Podcast „München persönlich“ : „Kreative Arbeit lebt von der Langeweile im Kopf“ Vom Unternehmensberater zum Stand-up-Comedian: Maximilian Lorenz schreibt heute keine Analysen mehr, sondern Witze. Wie er das macht – und warum München aus seiner Sicht gar nicht so einzigartig ist. Von Jana Jöbstl ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg