Vierjähriger Elefantenbulle Otto stirbt an Herpes-Infektion, wie mehr als 1000 neue Wohnungen entstehen sollen, wo Tollwood-Besucher selbst kreativ werden dürfen und mehr.

Von Hannah Hübner

„Elefanten trauern, oder?“ Der vierjährige Elefantenbulle Otto ist an einer Herpes-Infektion gestorben. Ein Besuch im Tierpark Hellabrunn an einem Tag, an dem noch viele Fragen offen sind (SZ Plus).

Mehr als 1000 neue Mietwohnungen für München? In den vergangenen Jahren hat die Firma Meiller bereits 580 Wohnungen auf ihrem Gelände gebaut. Das soll aber nur der Anfang gewesen sein. Was über eines der bemerkenswertesten Immobilienprojekte dieser Stadt bekannt ist (SZ Plus).

Was es mit der „Holz-Wolke“ auf dem Tollwood auf sich hat Der Holzbildhauer Martin Steinert erschafft für das Festival eine „Wooden Cloud“ aus 2000 Meter Dachlatten und 7000 Schrauben. Seine Skulpturen standen schon überall auf der Welt – und wurden teilweise ausspioniert.

Was tun, wenn ein Mensch auf der Straße zusammenbricht? Viele Leute zögern, mit Wiederbelebungsmaßnahmen zu beginnen. Dabei ist es wichtig, im Ernstfall schnell zu handeln. Wie man vorgeht und welche Rolle das Lied „Hey, Pippi Langstrumpf“ spielt.

Ein Roboter und „Robby“ suchen nach Ertrunkenem Um den 23-Jährigen zu finden, der am Sonntag im Starnberger See untergegangen ist, setzen Polizei und Wasserwacht moderne Technik und eine Hundestaffel ein. Am Dienstag wird die Aktion fortgesetzt.

Maxvorstadt: Pfleger verschanzt sich in Wohnung von Seniorin

Gewaltverbrechen in Krailling: Kripo ermittelt weiter zum Tod von sechsfacher Mutter

Universität: Spionage an der TU München? Ermittlungen gegen chinesische Studentin

Obersendling: 19-Jähriger wird an U-Bahnhof schwer verletzt

Nach Entgleisung am Harras: U6 wird erneut teilweise gesperrt

Samu Haber auf Solo-Tour : „Manche Leute sind alt mit 30, die haben aufgegeben“ Samu Haber geht auf die fünfzig zu. Der einstige „Sunrise Avenue“-Star und „The Voice“-Juror ist fit wie nie, hat binnen fünf Jahren den Schwarzen Gürtel erreicht - aber für die Zukunft bleiben einige Fragezeichen. SZ Plus Interview von Michael Zirnstein ...

Treffen der Schwarzen Szene : Wenn der Goth in der Provinz tanzt Für Subkultur wird es teils eng in München. Die Schwarze Szene etwa hat gleich drei ihrer Lieblingstreffpunkte verloren. Platz ist dafür in einer Tanzschule in Puchheim. Ein Abend zwischen Elfenohren, Korsagen und Discofox zu Mittelalterrock. SZ Plus Von Luisa Griesbaum ...

Blick in ein unbekanntes Archiv im Haus der Kunst : Wie die Künstler Hitlers Lieblingsmuseum eroberten Es gibt ein „Archiv der Ausstellungsleitung“ im Haus der Kunst, das bisher kaum Beachtung gefunden hat. Dieser Schatz enthält Quellen aus den Jahren 1948 bis heute. Forscher und Künstler haben sich des Themas jetzt angenommen. Von Susanne Hermanski ...

