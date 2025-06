Was beim Konzert von Tate McRae in der Olympiahalle geboten wurde, die Gentrifizierung erreicht Münchens Dachterrassen, die Stadt will neue Tempo-30-Limits einführen und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Gentrifizierung erreicht Münchens Dachterrassen Einen Drink in luftiger Höhe genießen, das ist in der Stadt immer häufiger möglich. Doch der Zutritt ist oft teuer oder nur für ausgewählte Gäste. Ein Streifzug über Dächer, auf denen sich Menschen in Polohemden oder mit perfektem Make-up tummeln (SZ Plus).

Wenn Selbstbewusstsein zur Show wird Tate McRae, kanadische Klick-Milliardärin mit deutscher Mutter, gibt in der ausverkauften Olympiahalle Einblicke in die Leiden und Lüste junger Frauen.

Stadt gibt Vollgas für Tempo 30 Auf 200 bis 300 Straßen plant die Münchner Verwaltung neue Tempo-Limits einzuführen. Möglich macht dies eine Änderung der Straßenverkehrsordnung. Die Folgen: mitunter absurd anmutende Beschilderungen.

32-Jähriger soll mit Luxusautos mehr als eine Million Euro ergaunert haben Der Jungunternehmer verkaufte Fahrzeuge von Lamborghini, Ferrari und Mercedes-Benz – die gehörten ihm aber gar nicht. Manchmal genügte ein Anruf, um die Geschäfte einzufädeln.

Die A99 soll auf sechs Spuren ausgebaut werden Mit der Erweiterung soll dem gestiegenen Verkehrsaufkommen Rechnung getragen werden. Umweltgruppen kritisieren das Vorhaben und sprechen von „zweifelhaftem Nutzen“ (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Begrünte Inseln für die Nachbarschaft: Damit München auch in 40 Jahren noch lebenswert ist

Großeinsatz in Trudering: Auto kracht in Linienbus mit 26 Kita-Kindern an Bord

Verkehr in der Altstadt: Ein gelber Zebrastreifen für mehr Entspannung

Steinhausen: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ermittlungserfolg: Teure Goldketten bei Konzerten vom Hals gerissen – drei Verdächtige durch Zufall gefasst

MÜNCHEN ERLESEN

Historiker über Fotograf Heinrich Hoffmann : Der Mann, der Hitler inszenierte Bis Kriegsende arbeitete der Münchner Fotograf Heinrich Hoffmann am Bild von Adolf Hitler und baute einen Fotokonzern auf, erklärt Historiker Sebastian Peters in einem neuen Buch. Warum Hoffmann so erfolgreich wurde und wie er seine Fotos manipulierte. SZ Plus Interview von Sabine Buchwald ...

Prävention für den Notfall : „Wenn man volljährig ist, können die Eltern nichts mehr – rechtlich gesehen“ Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung sind nicht nur für ältere Menschen wichtig, sondern für alle ab 18 Jahren. Stefanie Sonntag von der Arbeiterwohlfahrt München-Land erklärt, warum. SZ Plus Von Daniela Bode ...

UNSER GASTROTIPP

Neuer Ausgeh-Trend : Wo es in München überall Stehausschänke gibt Die geselligen Lokale beleben eine urbayerische Tradition wieder. Da verwundert es nicht, dass sie sich in der Stadt an verschiedensten Orten etabliert haben. Eine Übersicht. Von Puja Karsazy ...

