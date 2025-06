Wie es um die Integration ukrainischer Kinder in Münchens Schulen steht, wieso sich ein Münchner für einen Käse einen Hügel hinunterstürzt, Prozess gegen Hells Angel Mitglied beginnt und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

„Ich war schneller als Usain Bolt“ Einen Steilhang mit bis zu 60 Grad Gefälle runtersprinten? Tom Kopke, nur leicht verletzter Sieger des Käserennens im englischen Gloucester, über Leichtsinnigkeit, gebrochene Rippen und warum er gewonnen hat (SZ Plus).

Münchner Christopher Street Day unter Druck Unternehmen ziehen sich wegen Donald Trumps queerfeindlicher Politik als Sponsoren zurück, die Zahl der Übergriffe wächst. Trotzdem will sich die LGBTIQ*-Community die Party in den kommenden Wochen nicht vermiesen lassen.

„Wir waren in einer Krise. Und da muss man schnell handeln“ Wegen des Kriegs strömten viele ukrainische Schüler nach Deutschland. In Brückenklassen sollten sie integriert werden. Hat das Notkonzept funktioniert? Lehrkräfte und ein Schüler berichten (SZ Plus).

Hells Angel soll zwei Männer angefahren haben Mit einem Kleintransporter soll sich der 39-Jährige für die Beleidigung seiner Verlobten gerächt haben. Nun beginnt vor dem Landgericht der Prozess gegen den Mann und zwei mutmaßliche Komplizen.

Wo sich der Erdbeermond am besten beobachten lässt Der Mond sieht im Moment besonders eindrucksvoll aus. Von wo aus man ihn in der Stadt besonders gut sehen kann.

Stiefsohn soll Stiefmutter erstochen haben: Polizei ermittelt Hintergründe Vor der Tat soll es zum Streit über das Preis-Leistungs-Verhältnis von Arbeiten des jungen Handwerkers gekommen sein. Mordkommission und Staatsanwaltschaft werfen dem 24-Jährigen Totschlag vor.

WEITERE NACHRICHTEN

Polizei: Betrunkener rast durch München –mit Kind auf dem Beifahrersitz

Wetter in München: 30-Grad-Marke könnte erstmals in diesem Jahr geknackt werden

Elf Neuwagen beschädigt: Unbekannte randalieren an Autozug – 70 000 Euro Schaden

Münchner Kriminalpolizei warnt: Telefonbetrüger versetzen Seniorin mit neuer Masche in Angst

MÜNCHEN ERLESEN

Chef der Allianz Arena : Ohne ihn geht seit 20 Jahren nichts in Münchens Fußball-Tempel Jürgen Muth ist für 75 000 Besucher der Arena in Fröttmaning mehrmals pro Woche verantwortlich. Über variierende Gäste-Kontingente, die Wissenschaft des perfekten Fußballrasens und „heiße Lagen“. SZ Plus Von Philipp Crone ...

Hilfskonvoi mit Krankenwagen für die Ukraine : „Rettungswagen werden gezielt beschossen“ Die medizinische Versorgung ist in Teilen der Ukraine zerstört, umso wichtiger sind Rettungswagen. Andreas Lipp organisiert mit seiner Münchner Rennrad-Community einen Konvoi. Ein Gespräch über die Frage nach dem Katastrophentourismus, warum Helfer mitradeln und wie viele Leben ein Fahrzeug pro Tag retten kann. Interview von Philipp Crone ...

UNSER KULTURTIPP

Kunsttipps : Sehenswerte Ausstellungen im Umland Münchens Glas- und Objektkunst, naive Malerei, historische Brettspiele und ein sehr langes gelbes Pferd: Rund um München locken zahlreiche Museen mit tollen Sammlungen und Sonderausstellungen zu einem Tagesausflug. Acht Tipps. Von Sabine Reithmaier ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg