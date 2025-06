Von Franziska Peer

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Nicht der erste Sturz übers Geländer Die Sicherheit in der Münchner Arena gilt als vorbildlich, dennoch war es bereits vor dem tödlichen Absturz eines Fans zu Zwischenfällen gekommen. Was bislang über das Unglück bekannt ist und warum sich die Polizei immer noch bedeckt hält.

„Kirchweih-Stimmung“ unter Münchens Muslimen – getrübt von Islamismus-Vorwürfen Tausende Muslime feiern am Pfingstmontag im Luitpoldpark „Eid al-Adha“. Ein buntes Volk begegnet sich hier zwischen Hüpfburg und Gebetsrunden. Bereits vor der Veranstaltung gab es die Warnung, Radikale könnten die Feier unterwandern.

„Dass Männer Frauen einfach in Ruhe lassen“ „Fotzenstreik“ und „A Dress is not a Yes“ steht auf ihren Plakaten. Am Samstag demonstrieren in München mehrere Hundert Menschen beim „Slutwalk“ gegen sexualisierte Gewalt und für sexuelle Selbstbestimmung. Darunter auch Großmütter.

Wie aus dem Schlager-Pornograf ein Botschafter der Liebe wurde Es ist kein Abend der begnadeten Stimmen, aber einer der eskalierten Stimmung: Roland Kaiser singt vor 11 000 Fans in der Olympiahalle, ruft zu Achtung und Respekt auf und bringt die geforderten Frivolitäten.

76-Jährige offenbar nach Streit erstochen Die Polizei nimmt einen 24-Jährigen fest, der eine Angehörige tödlich mit einem Messer verletzt haben soll.

WEITERE NACHRICHTEN

Gesundheitliche Gründe: Alfons Schuhbeck darf vorerst auf freiem Fuß bleiben

Luftverschmutzung: Wo Deutschlands sauberste und dreckigste Autos fahren – und wie München abschneidet

MÜNCHEN ERLESEN

Demenz : Mit den Liedern kommt die Erinnerung zurück Im Isar-Amper-Klinikum in Haar treffen sich Demenzpatienten regelmäßig zum gemeinsamen Singen. Dabei erleben sie und ihre Angehörigen immer wieder überraschende und emotionale Momente. Von Bernhard Lohr ...

Fahrrad-Boom : Speedbreaker sollen Rennradler ausbremsen Auf der beliebten Strecke an der Kugler-Alm kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen. Weil sich die Gemeinde Oberhaching nicht mehr anders zu helfen weiß, setzt sie jetzt auf Bodenschwellen. Auch andernorts im Münchner Süden kennt man das Problem und blickt gespannt auf das Pilotprojekt. Von Iris Hilberth ...

UNSER FREIZEITTIPP

Ferien-Tipps für Daheimgebliebene : Was in den Pfingstferien in München los ist Wer in den Ferien nicht verreist, kann sich trotzdem freuen: In der Stadt ist reichlich Programm geboten. Von Charlotte Groß-Hohnacker und Noah Westermayer ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg