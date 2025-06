Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

„Wir werden diese Wahl gewinnen“ Mit großer Mehrheit schickt die Münchner CSU Clemens Baumgärtner als OB-Kandidaten für die Wahl im März 2026 ins Rennen. Mit welchen Themen der ehemalige Wiesn-Chef seine Konkurrenten schlagen will.

Stadt verlängert Einstellungsstopp bis zum Jahresende Weil München klamm ist, sollten die Referate eigentlich neue Stellen nur noch in Ausnahmefällen besetzen. Doch das wird bisher nicht konsequent umgesetzt. Es droht eine Finanzierungslücke von 60 Millionen Euro.

Ein tristes Gewerbegebiet soll zum urbanen Wohnviertel werden Bis zu 1000 Wohnungen will ein Investor im Euro-Industriepark bauen. Das Beispiel könnte Schule machen in der Stadt – und sogar die Wachstumskritiker im Stadtrat sind von den Plänen begeistert (SZ Plus).

Nachtflugverbot sorgt für Turbulenzen Ein Urlaubsflieger muss abdrehen, weil er etwas zu spät kommt. Nach dem Champions-League-Finale aber dürfen etliche Maschinen mitten in der Nacht abheben. Wie kann das sein?

Bewohner befürchten Ende des Jugendwohnheims Die Caritas möchte das Gebäude eines Wohnheims für Auszubildende und Studierende verkaufen, um es dann zu mieten – zur Sicherung des Angebots, wie es heißt. Doch kann das auf lange Sicht funktionieren? Daran werden Zweifel laut.

Wofür die Münchner Schlange stehen Ob Kult, Hype oder existenzielle Not: Für manche Dinge sind die Menschen bereit, lange anzustehen. Wer sich in der Stadt wofür anstellt oder angestellt hat – und warum. Eine Betrachtung in Bildern (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Eisbachwelle: Surfer distanzieren sich von Beleidigungen und Bedrohungen

Kanadischer Hip-Hop-Superstar: Drake gibt im September zwei Konzerte in der Olympiahalle

Tatort Haltestelle: Polizei nimmt mutmaßliche Taschendiebe fest

MÜNCHEN ERLESEN

Bayerisches R : Rrrroll für mich, Bayern! Die Bayern sind bekannt für ihr gerolltes Zungenspitzen-R. Vor 300 Jahren war das noch anders: Da wurde im gesamten deutschsprachigen Raum noch fleißig gerollt. Dann wanderte das R von der Zungenspitze in den Rachen – nur in Bayern blieb es ganz weit vorne. Warum eigentlich? SZ Plus Von Joshua Sprenger ...

Gleichberechtigung in kreativen Berufen : „Wie geil wäre es jetzt, ein Bro zu sein“ Wie ist es, als junge Frau in einer männlich geprägten Arbeitswelt Fuß zu fassen? Drei Münchnerinnen erzählen, welche Barrieren sie in kreativen Berufen überwinden müssen – und wie sie für mehr Sichtbarkeit kämpfen. SZ Plus Von Meryem Sener ...

UNSER PODCASTTIPP

SZ-Podcast „München persönlich“ : „Herr Irlinger, wie helfen Sie Menschen in deren schlimmsten Stunden?“ Martin Irlinger und seine Kollegen vom Kriseninterventionsteam München sind immer dann zur Stelle, wenn etwas Schreckliches passiert ist. Ein Gespräch über Ausnahmesituationen, seelische Widerstandskraft und wie man Optimist bleibt. Von Sabine Buchwald ...

