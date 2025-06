Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie München wächst und wo künftig die Jungen wohnen In 20 Jahren könnten in München mehr als 1,8 Millionen Menschen leben. Der neue Demografiebericht zeigt, wohin es neue Einwohner zieht, woher sie kommen – und welche Viertel langsam altern (SZ Plus).

Münchner S-Bahnen sollen bald pünktlicher kommen Nach mehreren Verzögerungen nimmt die Bahn das neue elektronische Stellwerk München Ost in Betrieb. Künftig soll es damit weniger Ausfälle und Störungen bei der S-Bahn geben – doch vorher müssen sich Fahrgäste nochmal auf massive Behinderungen einstellen.

Wie Forscher die CO₂-Verschmutzung in München messen Ein „weltweit einzigartiges Messnetzwerk“ erfasst die Ausstöße in der Stadt. Was die größten CO₂-Schleudern sind und warum der „Methan-Hotspot“ Oktoberfest kein Klimasünder ist.

Alina Gromova wird neue Direktorin des Jüdischen Museums Gromova folgt auf den 2024 überraschend gestorbenen Gründungsdirektor Bernhard Purin. Ihr Ziel: Das Museum für die Stadtgesellschaft zu öffnen.

In der Menterschwaige tönt wieder die Fassglocke Das Wirtepaar Till und Paula Weiß und die Augustiner-Brauerei laden zur Wiedereröffnung des Biergartens. Und Pfarrer Schießler muss seine Predigt wegen höherer Gewalt kurz halten.

WEITERE NACHRICHTEN

Prozess am Landgericht München: Ehefrau soll Auftragsmörder engagiert haben, um an das Geld ihres Mannes zu kommen

Förderpreis Münchner Lichtblicke: Politisches Zeichen für Menschlichkeit

Festnahme im Alten Botanischen Garten: Mann begrapscht 13-Jährige auf der Straße

Mittlerer Ring: Staugefahr auf Münchens wichtigster Straße

MÜNCHEN ERLESEN

Verkauf von Schmuck und Uhren : Wie Gold zu Geld gemacht wird Die Goldpreise steigen und viele Menschen wollen Schmuck oder Uhren loswerden. Ein Besuch bei einem Münchner Goldhändler, bei dem Kunden regelmäßig überrascht werden und der Goldpreis nur fünf Minuten gültig ist. SZ Plus Von Claudia Wessel ...

Psychologie : Von wegen Zwillinge sind sich ähnlich und verstehen sich blind Ulrike Schmidt und Heike Weipert sind Zwillinge. Doch sie haben an zwei verschiedenen Tagen Geburtstag, die eine hat blonde, die andere dunkle Haare - und sie sind auch sonst ziemlich verschieden. Über zwei Frauen, die sich erst annähern mussten. SZ Plus Von Nicole Graner und Florian Peljak (Fotos) ...

UNSER KULTURTIPP

Iranische Filmreihen in München : Ganz nah am Nahen Osten Cineastische Reisen in Iran: Das Werkstattkino zeigt Dokumentarfilme aus dem vorderasiatischen Staat, im Filmmuseum laufen iranische Klassiker. Von Josef Grübl ...

