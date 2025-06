Zehntausende Fußballfans feierten das Champions-League-Finale, so war das erste Konzert von Dua Lipa in der Olympiahalle, zwei Personen sind nach einer Messerattacke in Ramersdorf schwer verletzt und mehr.

Von Franziska Peer

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

„Paris! Paris! Paris!“ am Königsplatz Am Finaltag der Champions League versammeln sich Zehntausende Fußballfans in München. Die Franzosen feiern ihre Tore mit Pyrotechnik – bis ihnen die Fackeln ausgehen. Die Polizei spricht von einem überwiegend friedlichen Tag, muss aber immer wieder eingreifen.

Dua Lipa verwandelt die Olympiahalle zur schönsten Massendisco Die britisch-albanische Sängerin krönt sich im ersten von zwei München-Konzerten zur neuen Dancefloor-Queen. Überraschend war ein deutscher Song, den sie extra für München einstudiert hatte (SZ Plus).

Messerattacke in Ramersdorf: Zwei Personen schwer verletzt In der Nacht zum Sonntag kommt es in der Adam-Berg-Straße zu einer Auseinandersetzung mit einem Messer. Zwei Menschen müssen im Krankenhaus operiert werden. Was über die Tat bisher bekannt ist.

Mit mehr Promis als im Champions-League-Finale Ribéry dribbelt den halben FC Figo aus, Hamann überlebt die Anstrengungen nur knapp und Zé Roberto präsentiert kurios seinen Waschbrettbauch: Das Legendenturnier stiftet die angenehme Erkenntnis, dass es auch bei ehemaligen Weltklassefußballern teilweise zugeht wie bei Hobbykickern mittleren Alters.

Surfer wollen zurück aufs Wasser: Protest-Plakate an der Eisbachwelle Die Ungeduld der Surfer steigt, auf Plakaten an der Eisbachwelle werfen sie Politik und Staatsanwaltschaft Untätigkeit vor und fordern die Öffnung des beliebten Surf-Spots.

WEITERE NACHRICHTEN

Olympische Spiele: Münchner Olympia-Konzept an DOSB übergeben

Kalifornische Rockstars in München: Linkin Park spielen 2026 in der Allianz Arena

Nahverkehr: Bauarbeiten schränken Tram-Netz ein

Unfall auf Klassenfahrt: 17-Jähriger fällt aus dem zweiten Stock einer Jugendherberge

MÜNCHEN ERLESEN

Essen wie in Mexiko : Was einen guten Taco ausmacht „Die mexikanische Küche ist in Deutschland schlecht repräsentiert“, sagt Luis Fernando Gonzalez Cortes. Deshalb eröffnet der Food-Blogger im Fat Cat nun seine eigene „Taqueria con Salsa“. Von Sarah Maderer ...

Ein Universum in Lila und Pink : Der Münchner Wallfahrtsort für Swifties Zu den Konzerten von Taylor Swift pilgerten viele tausend Fans nach München. Jetzt hat Ylie Schweiger ein Haus gestaltet, in dem man der Sängerin nachspüren kann. SZ Plus Von Sabine Buchwald ...

UNSER KULTURTIPP

Ausstellung über Susan Sontag im Literaturhaus München : „Ich habe mich komplett selbst erfunden“ Sie gilt als die berühmteste Denkerin, als „öffentliches Gewissen“ Amerikas, Glamourgirl der Intellektuellen, Ikone des Feminismus. Warum die Welt die unbeugsame Susan Sontag heute so dringend brauchen könnte. SZ Plus Von Jutta Czeguhn ...

