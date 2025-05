Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Billiger wohnen, sicher Rad fahren... oder doch nicht? Seit fünf Jahren regiert Grün-Rot im Rathaus und hatte viel vor, aber: Was wurde wirklich besser in der Stadt? Und was wird wohl nichts mehr? Blättern Sie durch den interaktiven München-Tracker.

Die Bierfässer für die Fans stehen bereit Zum Endspiel zwischen Inter Mailand und Paris Saint-German werden Tausende Fans in München erwartet. Vor allem an drei Orten in der Stadt dürfte es am Samstag voll und laut werden.

Duell der Egos und Pleite dahoam Zum vierten Mal wird in München das Duell um den höchsten Titel im europäischen Fußball ausgetragen. Rudi Völler holte einst den Pokal, der BVB triumphierte. Und der FC Bayern erlebte eine brutale Niederlage. Ein Rückblick auf denkwürdige Fußballspiele (SZ Plus).

Ist München wirklich die unfreundlichste Stadt der Welt? So grantig sind die Münchnerinnen und Münchner doch gar nicht – ihr Herz schlägt schließlich italienisch. Wie konnte es also zu diesem desaströsen Umfrage-Ergebnis kommen, wenn in „Monaco“ sogar Wiesn-Bierpreise inzwischen gelassen hingenommen werden (SZ Plus)?

Mutmaßungen über Romy Schneider Choreograf Enrique Gasa Valga bringt im Deutschen Theater das Leben der Schauspielerin als Tanzstück auf die Bühne. Warum er scheitern muss und die Pausengespräche der Kessler-Zwillinge spannender sind.

WEITERE NACHRICHTEN

Nahverkehr: Nach 15 Wochen Baustelle: Die U6 fährt endlich wieder

Mosaik in München zum 80. Geburtstag: Ein Denkmal für Rainer Werner Fassbinder

80 Meter in die Tiefe: Münchnerin will Hund retten und stürzt in den Tod

MÜNCHEN ERLESEN

Demenzforscherin und Liedermacherin : „Ich möchte den Menschen Wege aufzeigen, wie sie aus ihrer Verzweiflung kommen“ Sarah Straub war 20, als ihre Großmutter dement wurde. Seitdem widmet sie ihr Leben der Volkskrankheit: Die Bayerin ist nicht nur promovierte Forscherin und Autorin, sie ist auch erfolgreiche Liedermacherin. Wie Musik und Poesie Mut machen können. SZ Plus Von Bernhard Blöchl ...

Architekturbüro Allmann Wappner : Mit diesen Architekten planen Google und Apple ihre Expansion in München Sie arbeiten für die reichsten Konzerne der Welt, sind von René Benkos Pleite betroffen und planen zugleich ein gemeinnütziges Hospiz: Wie die Münchner Architekten Markus Allmann und Ludwig Wappner in ihrem Arbeitsalltag verschiedene Welten zusammenbringen. SZ Plus Interview von Sebastian Krass ...

UNSER GASTROTIPP

Keep Banana am Sendlinger Tor : Ein Paradies für Bananenliebhaber – und Umweltbewusste Das Keep Banana am Sendlinger Tor rettet Bananen aus dem Großhandel und verwandelt sie in Eis und Bananenbrot – komplett vegan und Zero Waste. Selbst Verpackungen kann man hier essen. Von Sofia Löffler ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg