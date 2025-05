Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Michael Decker wird neuer Chef des Deutschen Museums Der Physikprofessor kommt aus Karlsruhe nach München. Er folgt auf Wolfgang Heckl, der 21 Jahre Generaldirektor des Deutschen Museums war (SZ Plus).

Der Wettkampf ist eröffnet Nach dem Votum des Stadtrats für die Ausrichtung Olympischer Spiele rüsten sich Befürworter und Gegner für die Schlacht der Argumente und den Bürgerentscheid im Herbst.

„Wir kämpfen für eine Subkultur, die atmen darf“ Mehrere tausend Menschen demonstrieren für mehr Freiräume, in denen sich das soziale und kulturelle Leben auch lautstark entfalten kann - und gegen eine Stadt, in der alles verschwindet, was nicht profitabel ist.

Finale chez nous Am Samstag spielen Paris Saint-Germain und Inter Mailand in der Arena um den Champions-League-Pokal. Es ist doch ein Finale dahoam geworden - jedenfalls für Münchens Italiener und Franzosen.

WEITERE NACHRICHTEN

Sanierung: Hans-Scholl-Halle und Kneipe TribüHne eröffnen in der Studentenstadt

Nach Surf-Verbot: Alternativen zur Eisbachwelle (SZ Plus)

Ramersdorf: Verkehrsunfall mit gestohlenem Auto - Polizei fasst Verdächtigen

Rathaus: SPD-Stadtrat Christian Vorländer wechselt zur Messe

MÜNCHEN ERLESEN

Interkulturelles Fußballturnier : „Sobald der Ball rollt, sind das normale Menschen“ Staatsanwälte kicken gegen Teams, deren Mitglieder Diskriminierung und Hasskriminalität ausgesetzt sind. Beim „Gemeinsam Füreinander Cup 2025“ bringt das Polizeipräsidium nicht nur viele Seiten zusammen, sondern fördert damit auch das gegenseitige Verständnis. Von Andrea Schlaier ...

Klosterleben : „Schon als Schülerin dachte ich: Ich will Ordensschwester werden“ Im Mai haben sechs Franziskanerinnen aus Schönbrunn ihr Jubiläum gefeiert. Vier von ihnen blicken auf ihre Jahre im Orden zurück. SZ Plus Protokolle von Marie Heßlinger ...

UNSER FREIZEITTIPP

Festival im Olympiapark : Das sind die Höhepunkte bei Tollwood im Sommer 2025 Den Mutigen gehört das Zelt: Münchens größtes Kulturfestival ermuntert seine Besucher, gemeinsam Courage zu zeigen. Und große Popstars wie Iggy Pop und Patti Smith ziehen ebenso mit wie Straßenakrobaten und Fernsehlegende Harald Schmidt. Von Michael Zirnstein ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg