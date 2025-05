Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Münchner Stadtrat stimmt für Olympia-Bewerbung Ohne die Zustimmung der Bevölkerung will die Stadt das Milliarden-Projekt jedoch nicht stemmen. Deshalb soll es im Herbst einen Bürgerentscheid geben.

Was die Stadt am Champions-League-Wochenende erwartet Zehntausende Fußballfans strömen nach München zum Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain am Samstagabend. Was wird den Fans geboten? Wo gibt es Public Viewing? Wie steht es um die Sicherheit? Und droht ein U-Bahn-Chaos? Ein Überblick.

Dürfen Blumenkästen außen am Balkon angebracht werden? Jahrzehntelang ist es in einer Wohnanlage erlaubt, die Bepflanzung außen anzubringen. Auf einer Eigentümerversammlung wird es aber verboten. Einer Bewohnerin passt das nicht – und sie zieht vor Gericht.

Jugendliche treten auf Studenten ein – 16-Jährige wird festgenommen Das Mädchen ist bereits als „jugendliche Intensivtäterin“ bekannt. Es soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach 48 Jahren: Café Guglhupf muss schließen Die grassierende Gastro-Baisse hat ein neues Opfer: das Café Guglhupf, das versteckt in einem Hinterhof unweit des Marienplatzes liegt. Ende Juni ist dort Schluss mit Marmorkuchen auf der beliebten Terrasse. Und dann?

WEITERE NACHRICHTEN

S-Bahn München: Welche Auswirkungen die Stammstrecken-Sperrung in den Pfingstferien hat

Festnahme am Flughafen: Mann wegen Mordversuchs an seiner Tochter festgenommen

40 Jahre Privatradio in München: Wie Radio Gong dem BR Konkurrenz machen konnte

Zwei Festnahmen: Nach Überfall auf Schuhhändler: Polizei fasst mutmaßliche Räuber

MÜNCHEN ERLESEN

Frauen im Fernsehen : Nicht sexistisch gemeint! Die Stirn zu faltig, die Oberweite zu versteckt: Neun Jahre lang war die Moderatorin und Journalistin Carolin Matzko Sidekick bei „Ringlstetter“. Gemessen an den Rückmeldungen der Zuschauer war sie im Fernsehen eine einzige Zumutung. SZ Plus Gastbeitrag von Carolin Matzko ...

Katholische Kirche : Mit Jeans, Stiefeln, Poncho und Hut am Altar Der katholischen Kirche geht das Personal aus. Gut, dass auch geschulte Ehrenamtliche Gottesdienste halten dürfen - sogar weibliche. Vier von ihnen erzählen, warum es in ihren Messen etwas anders zugeht als bei geweihten Pfarrern. SZ Plus Protokolle von Michaela Pelz ...

UNSER KULTURTIPP

Till Raethers neuer Roman : Als München eine Disko war In Till Raethers Roman „Disko“ reist eine 14-Jährige aus Norddeutschland ins München der Siebziger – und findet sich wieder in einer faszinierenden Parallelwelt. Kritik von Christian Jooß-Bernau ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg