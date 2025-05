Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

So funktioniert die gelbe Tonne Von 2027 an sollen Münchner ihren Verpackungsmüll direkt vor dem Haus entsorgen können. Wer bekommt die neuen, zusätzlichen Behälter und was kostet das? Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Razzia in „Haschheim“: Polizei nimmt 1400 Cannabis-Setzlinge mit Schon wieder ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Wenzel Cerveny, der mit seiner Familie Hanfläden in und um München betreibt. Doch zu einer Anklage kam es bisher nur in einem Fall. Er wittert eine „Hexenjagd“.

Sieht so die Zukunft der Gastronomie aus? Die hohen Mieten in München machen auch Lokalen zu schaffen. Das Café Buur und die Hamburgerei gehen jetzt mit einem ungewöhnlichen Sharing-Modell an den Start.

Surfer auf der Eisbachwelle – trotz Verbots Seit dem tödlichen Unfall einer 33-Jährigen ermittelt die Staatsanwaltschaft, so lange bleibt die Stelle gesperrt. Für den Surfer kann der Sprung in die Fluten deswegen teuer werden.

Vom Fischverkäufer in Marokko zum Serien-Einbrecher in München Um Spielschulden und ein Darlehen zurückzahlen zu können, bricht ein 34-Jähriger aus Casablanca in gehobenen Vierteln ein. Er erbeutet in wenigen Tagen Hunderttausende Euro. Doch viel davon war ihm schon vor seiner Festnahme nicht geblieben.

Staatsoper öffnet Prunksäle tagsüber zum Verweilen Die Staatsoper und drei weitere Münchner Kulturinstitutionen verfolgen ein gemeinsames Projekt. Sie wollen mehr soziale Teilhabe ermöglichen und künftig als „Dritte Orte“ fungieren.

WEITERE NACHRICHTEN

Neues Online-Portal: Barrierefrei durch München

Neuhadern gegen Feldmoching: Schlägerei nach Relegationsspiel – Polizei rückt an

Nach Unfall mit zwei Toten: Pro Bahn fordert mehr Sicherheit an Haltestellen

MÜNCHEN ERLESEN

Studie zur Mehrwertsteuer in der Gastronomie : „Ich denke, dass die Preissteigerungen angemessen sind“ Sinken auch die Preise, wenn die Mehrwertsteuer sinkt? Volkswirtschaftler Matthias Firgo hat Lokale und deren Preisentwicklung untersucht. In welchem Bereich die Branche wächst, wo sie abnimmt und was eine Zuckersteuer bewirken könnte. SZ Plus Interview von Sarah Maderer ...

Lebensgefühl : Wofür schämt sich die Gen Z? Wie kaum eine Generation vor ihr will die Gen Z Grenzen sprengen, selbstbestimmt leben, Experimente wagen. Das kann zu Fehlern führen. Und oft auch zu Scham. SZ Plus Von Nicole Salowa ...

UNSER FREIZEITTIPP

Was läuft im Kabarett? : Atze, Teddy und Cindy übernehmen die Gag-Hoheit in München Comedy in den großen Arenen, Travestie von Chris Kolonko und einige Sonderbegabte dominieren den Münchner Kabarett-Juni. Von Oliver Hochkeppel ...

