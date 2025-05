Wie der Freistaat die Stadt München ausbremst, warum die Isar derzeit so wenig Wasser führt, wie das Straßenfest auf der Leopoldstraße war und mehr.

Von Franziska Peer

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Wie der Freistaat die Stadt München ausbremst Das Verhältnis ist erneut auf einem Tiefpunkt. „Ich glaube, Söder treibt ein regelrechter München-Hass an!“, heißt es gar aus der grün-roten Koalition. Vier Fälle von der Frustliste (SZ Plus).

Wenn Jugendliche nur noch müde sind Long Covid trifft auch junge Menschen und wirft sie meist komplett aus der Bahn. Eine neue Station im Krankenhaus Schwabing versucht, ihnen zu helfen – und das medizinische Personal will mehr über die rätselhafte Krankheit herausfinden.

Warum die Isar so wenig Wasser führt In der Isar fließt derzeit so wenig Wasser, dass Stahlträger herausragen. Die Stadt warnt Schwimmer und Bootsfahrer. Wann steigt der Pegel wieder deutlich?

Tanz auf der Flaniermeile Auf der Ludwig- und der Leopoldstraße liegt am Wochenende ein Hauch von Leichtigkeit in der Luft. Statt Autos gibt es Sportparcours, Infostände, Musik und Münchner Dolce Vita.

WEITERE NACHRICHTEN

Donnersbergerbrücke: Zweites Opfer stirbt nach Unfall an Tram-Haltestelle

Zivilgericht: Münchnerin verklagt Reiseveranstalter wegen irreführender Homepage

Asiatische Stechmücke: München setzt sein Tigermücken-Monitoring fort

Hauptbahnhof: Mann schlägt einem Sicherheitsmitarbeiter der Bahn einen Zahn aus

MÜNCHEN ERLESEN

Unfallgefahr bei E-Scootern : „Betrunkene stürzen ohne Schutzreflexe, wie ein Baum“ Unfallchirurg Michael Zyskowski über Parkverbote an Clubs, warum sich Männer häufiger schwer verletzen als Frauen und wie man das E-Rollerfahren sicherer machen könnte. Interview von Sabine Buchwald ...

Gartenarbeit im Großformat : Nur so kann Schloss Schleißheim erblühen 3000 Quadratmeter Beete und 90 000 Pflanzen: Damit der barocke Park von Schloss Schleißheim spätestens zu Pfingsten in voller Pracht steht, müssen 16 Gärtnerinnen und Gärtner der Bayerischen Schlösserverwaltung einem exakten Plan folgen. SZ Plus Von Sabine Wejsada und Robert Haas ...

UNSER GASTROTIPP

Locanda Tramonto : Wo alles passt, nicht nur die Pasta Der Service im italienischen Lokal „Locanda Tramonto“ in Oberföhring ist aufmerksam und witzig, die etwas gehobene Küche köstlich und ohne Chi-Chi, das Ambiente leicht elegant. Kein Wunder, dass das Restaurant so gefragt ist. Von Johanna N. Hummel ...

