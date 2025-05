Wie die Eisbachwelle entsteht, welche Bilder München bei Olympia verspricht, was die Stadt gegen Mähroboter tun will und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Das Rätsel um die Eisbachwelle Seit dem Tod einer 33-jährigen Surferin wird diskutiert: Wie konnte es dazu kommen? Kann dort künftig wieder gesurft werden? Die SZ erklärt in einer 3-D-Animation, wie die berühmte Welle zustande kommt, wo Gefahren lauern und was über den Hergang des Unfalls bekannt ist (SZ Plus).

Olympia in München: „Bessere Bilder gibt es gar nicht.“ Wirklich? Wie war das noch in London? In Paris? Oder in Barcelona? Kann da die doch etwas kleinere Weltstadt München mithalten? Ein Vergleich in Bildern (SZ Plus).

Tödliche Gefahr für Igel: Was die Stadt gegen Mähroboter tun will Die Parteien im Stadtrat wünschen sich ein kommunales Nachtfahrverbot, um die Tiere zu schützen. Doch die Verwaltung sieht dafür keine juristische Grundlage. Und am Ende stellt sich die Frage: Braucht es das überhaupt noch?

Polizei nimmt mutmaßlichen Mietbetrüger Fabrizio S. fest Fast zwei Millionen Menschen sehen, wie eine junge Studentin ihr Leid auf Tiktok klagt: Fabrizio S. habe sie um 8200 Euro betrogen, als sie von ihm eine Wohnung mieten wollte. Doch nun kann die Polizei in Italien einen Erfolg vermelden.

„Sie und Ihre braune Gesinnung widern uns an“ Mitglieder des Corps Franconia in Bogenhausen sollen bei einer nächtlichen Feier eine verbotene Nazi-Parole gerufen haben. Die Nachbarn wollen das nicht hinnehmen. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft, der Antisemitismusbeauftragte schaltet sich ein – und am Ende auch noch die Antifa (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Polizei: Mehr als 20 Münchner Schulen erhalten Drohmails

Nach dem Einschreiten des Oberbürgermeisters: Schanigärten in der Amalienstraße vorerst gerettet

Schwabinger Hofflohmärkte: Wenn die Großstadt sich in ein kleines Dorf verwandelt

Politik: Münchner Kommunalreferentin hört auf – nach nicht mal einem Jahr im Amt

MÜNCHEN ERLESEN

Der Schachfotograf Stev Bonhage : „Schachspieler sind definitiv die Sportler, die am schwierigsten zu fotografieren sind“ Früher hat Stev Bonhage hauptsächlich Boxen und anderen Kampfsport in Bildern festgehalten. Erst seit drei Jahren fotografiert er auch Schach. Er erzählt, warum ihn die Großmeister so schätzen – bis auf wenige Ausnahmen. SZ Plus Interview von David Kulessa ...

Wohnungstausch als Urlaubs-Modell : Wie man für zwei Wochen in ein anderes Leben schlüpft Wenn Agnès Mégret Urlaub macht, tauscht sie die Wohnung mit Fremden. Welche Welten sie schon gesehen hat, warum das Modell so gut funktioniert und was das Schlimmste war, was bei ihr daheim passiert ist. SZ Plus Von Julia Schriever ...

UNSER GASTROTIPP

Nine Fine Roastery : Ein Café für Sportfans und Kaffeeliebhaber Die Bayern-Spielerin Jovana Damnjanović hat das Café Nine Fine Roastery am Hirschgarten eröffnet. Ihre Ambition: die Beste sein. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch beim Kaffeekochen. Von David Scheidler ...

