Wieder ein Brandanschlag auf die Münchner Polizei? Beamte mit „mulmigen Gefühlen“ Diesmal ist die Reiterstaffel in Trudering betroffen – wenige Tage vor deren Einsatz beim Champions-League-Finale. Noch am selben Tag ziehen Terrorexperten die Ermittlungen an sich.

Die Kosten für Sicherheit bei Großveranstaltungen steigen stark Lkw-Sperren, Polizeikräfte, Kameras: Nach den jüngsten Attentaten verschärft München die Sicherheitsvorkehrungen für viele Straßenfestivals. Für die Veranstalter wird das zur Belastungsprobe (SZ Plus).

Oberbürgermeister Reiter schreitet im Streit um Schanigärten ein Wegen der Klage einer Anwohnerpartei müssen einige Gaststätten in der Amalienstraße früher schließen und ihre Plätze deutlich reduzieren. OB Dieter Reiter will das nicht akzeptieren – und verlangt eine Prüfung.

Wie München wegen Olympia Tempo beim Ausbau des Nahverkehrs machen will Neue U-Bahn-Linien, bessere S-Bahn-Anbindungen und endlich ein ICE-Anschluss für den Flughafen: Versprechen gibt es viele, falls die Bewerbung erfolgreich sein sollte. Aber welche Ideen sind realistisch?

Lange Haftstrafen für den „Greifer“ und seine Komplizen Am helllichten Tag rissen die vier Angeklagten ihren Opfern Luxus-Armbanduhren vom Handgelenk – manchmal „zirkusreif“ und manchmal brutal. Das Landgericht München hat die Männer aus Neapel nun verurteilt (SZ Plus).

Wohnraum: Stadt will Sozialwohnungen mit 144 Millionen Euro fördern

Straßenfest: 200 000 Menschen zum Corso Leopold erwartet

Politik: OB Reiter will neue Fraktionsgemeinschaft verbieten

Bayerisches Staatsschauspiel: Am Residenztheater wird 2025/26 die Spielzeit der starken Frauen

Schachgroßmeister aus der Ukraine : „Ich habe viele Freunde, die an der Front kämpfen" Seit zwei Jahren lebt Großmeister Pawel Eljanow in München. Am Rande der Deutschen Schachmeisterschaft erzählt der Ukrainer vom Training mit dem größten deutschen Nachwuchstalent, von im Krieg gefallenen Spielern und warum er sich schuldig fühlt.

Doris Dörrie über das „Wohnen" : „Die Stadt erstickt immer mehr an ihrem Reichtum" Die Filmemacherin und Schriftstellerin Doris Dörrie hat ein sehr kluges und erfolgreiches Buch über das „Wohnen" geschrieben. Ein Gespräch über Städte wie München, Frauen in Küchen und reiche Menschen in Amerika.

Was läuft im Tanz? : Bewegende Wochen im Frühling in München „Pink Floyd" meets Bauhaus, George Gershwin trifft auf den großen Kollegen Igor Strawinsky – im Tanz ist vieles möglich. Und das International Dance Festival bringt München ohnehin in Bewegung.

