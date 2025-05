Das Gastro-Paar Stiftl übernimmt das Paulaner-Zelt und auf der Wiesn stehen weitere Wirte-Wechsel an, wohin Expresszüge von München aus künftig fahren und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Stiftls übernehmen das Paulaner-Zelt – und schon steht der nächste Wirte-Wechsel an Eine der ältesten und größten Festhallen auf dem Oktoberfest geht an das umtriebige Gastronomen-Paar. Wer die Neuen sind und wer sich schon für ihre Nachfolge auf der Oidn Wiesn in Stellung bringt.

Direkte Expresszüge von München nach Mailand und Rom Ohne Umsteigen nach Italien: Ab Ende 2026 können Fahrgäste bequem und fix im Zug die Alpen überqueren. Dafür wird der italienische Hochgeschwindigkeitszug Frecciarossa erstmals in Deutschland fahren.

Die Wiesn soll helfen, Olympia nach München zu holen Das Oktoberfest spielt in den Plänen der Stadt eine wichtige Rolle: Auf der Theresienwiese soll während der Spiele eine „olympische Wiesn“ entstehen. Wie das aussehen könnte – und was die Bewerbung kosten wird (SZ Plus).

„Die haben sich lange berüsselt“ Seit Dienstag hat der Münchner Zoo sechs statt vier Elefanten. Rani und ihre Tochter Savani kamen aus Leipzig. Zoo-Chef Rasem Baban über den vielversprechenden Start, woran man die Neuen erkennt und was das Getröte der Tiere bedeutet (SZ Plus).

Erdinger Weißbräu nimmt Video aus dem Netz Erdinger Weißbräu rühmt sich der bayerischen Lebensfreude und Tradition. Doch ein Videoclip bringt der Brauerei jetzt Ärger ein. Nach negativen Reaktionen wurde der Clip auf Instagram entfernt.

WEITERE NACHRICHTEN

Umwelt in München: Stadtrat lehnt Schutzgebiet ab – nach 30 Jahren Planung

Streit nach Belästigung: Zwei Männer durch Stiche verletzt

Wirtschaft: Wie München Start-ups zu Milliarden-Unternehmen machen will (SZ Plus)

Wegen Operation: Münchner Oberbürgermeister fällt für vier Wochen aus

Parksituation: Anwohnergarage am Leonrodplatz abgelehnt

MÜNCHEN ERLESEN

Identitäre Bewegung : Wie eine rechtsextreme Gruppe um Münchner Schüler wirbt An mehreren Münchner Gymnasien hat die rechtsextreme „Lederhosen Revolte“ Flyer verteilt. Doch ihr eigentliches Ziel verfolgt die Gruppierung im Internet – mit einer jugendlichen Ansprache wollen sie gezielt junge Menschen ködern. SZ Plus Von Sebastian Strauß ...

Ausschank-Mengen im Restaurant : Wer Wein im Lokal trinkt, sollte einen Kleinkredit in Erwägung ziehen Gegenüber Münchens Gastronomen keimt ein Verdacht auf: Lassen sie sich in geheimen Kursen weiterbilden, wie sie möglichst effizient ihre Taschen füllen können? SZ Plus Glosse von Joachim Käppner ...

UNSER HÖRTIPP

SZ-Podcast „München persönlich“ : „Ich möchte mir von einer Plattform nicht mein Leben vorgeben lassen“ Journalistin Helene Reiner war jahrelang wichtiger Teil der „NewsWG“, auf Instagram berichtete sie auch mal in Jogginghose über das Weltgeschehen. Nun moderiert sie den ZDF heute journal-Podcast. Wie kam es zu dem Wechsel? Und welche Rolle spielen soziale Medien in ihrem beruflichen und privaten Leben? Von Jana Jöbstl ...

