Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Liebe bleibt, auch wenn das Gedächtnis schwindet Daniel Tonnar Leyva hat seine Großmutter monatelang während ihrer Demenzerkrankung begleitet. Wie ist es für einen jungen Mann, wenn der wichtigste Mensch im Leben in eine eigene Welt verschwindet (SZ Plus)?

Oft vierstellige Summen: Stadtsparkasse zahlt Kunden Zinsen nach Nach jahrelangem Streit beim Prämiensparen folgt offenbar die Einigung: Welche Kunden sich nun über das nachträgliche Geld freuen dürfen.

Eine Öffnung der Eisbachwelle jetzt käme zu früh Sollten die Surfer die Eisbachwelle zurückerobern dürfen? Vier Wochen nach dem tödlichen Unfall an der weltbekannten Münchner Attraktion steigt die Ungeduld. Aber wenn es beim Sport nur um die Leidenschaft geht, wird es gefährlich (SZ Plus).

„Man wird die ganze Zeit nur angeschrien und schlecht gemacht“ Bevor sie Ärztin oder Arzt werden können, müssen Studierende ein Praktisches Jahr in einer Klinik absolvieren. Doch am sogenannten PJ gibt es scharfe Kritik. Fünf Protokolle über 60-Stunden-Wochen, Sexismus und Studenten, die plötzlich ganze Krankenstationen leiten müssen (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Preise und Bilanz Das sind die Gewinner des 40. Dok-Fests München

Jugendgericht Kfz-Lackierer soll Partnerin dreimal vergewaltigt haben

Bogenhausen Mann stirbt nach Unfall in der Arabellastraße

Konzert im Herkulessaal Statt Trump zu kritisieren, lässt András Schiff die Musik sprechen

MÜNCHEN ERLESEN

Versteigerung von Bernd Eichingers Auto : „Es war edgy und schick, Mercedes zu fahren“ Deutschlands erfolgreichster Filmproduzent Bernd Eichinger fuhr jahrelang einen Mercedes 300 SEL durch L.A., den seine Frau Katja nun versteigert. Was der Wagen über den Filmemacher verrät und warum das Auto noch immer ein so wichtiger Ort für viele ist. SZ Plus Interview: Philipp Crone ...

Sexualisierte Gewalt im Sportverein : Wenn der Trainer zu nahe kommt Kinder und Jugendliche werden in Sportvereinen immer wieder Opfer sexuellen Missbrauchs – die Polizei befürchtet eine riesige Dunkelziffer. Stefan Port von der Münchner Beratungsstelle Kibs über das Vorgehen der Täter und wann Eltern Verdacht schöpfen sollten. SZ Plus Interview von Sofia Löffler ...

UNSER KULTURTIPP

Independent-Filmfestival „Isarfestspiele“ : Kino aus München für München E-Gitarren-Sound zu Stummfilmen von Karl Valentin: Bei den „Isarfestspielen“ in den Museum Lichtspielen laufen Werke von lokalen Filmschaffenden. Der Eintritt ist frei. Von Josef Grübl ...

