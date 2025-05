Von Clara Leis

Wenn sogar Kinder gegen eine Immobilienfirma protestieren Ein Investor kauft eine Immobilie in Neuhausen. Das hat drastische Auswirkungen auf eine Kinderwerkstatt: Sie soll abgerissen werden. Doch die Kinder wollen das nicht hinnehmen – über den Kampf der Kleinen gegen die Großen (SZ Plus).

Olympia-Attentat von 1972: Forscher widerlegen TV-Mythos Die palästinensischen Terroristen konnten den Polizeieinsatz zur Befreiung der israelischen Geiseln im Münchner Olympiadorf live am Fernseher verfolgen – so lautet eine weitverbreitete Darstellung. Warum diese nicht stimmen kann.

Ist dies das Ende der Schanigärten? Im Münchner Uni-Viertel müssen Kneipen ihre Sitzplätze und Öffnungszeiten draußen drastisch reduzieren. Die Wirte sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Warum die Stadt so hart durchgreifen will (SZ Plus).

Rechtsextreme verbreiten Flyer und zünden Böller vor Gymnasien Aktivisten der Identitären Bewegung nehmen zwei Münchner Schulen ins Visier. Für die Stadtpolitik ist eine neue Eskalationsstufe erreicht, man fordert harte Konsequenzen. Und die Kinder? Finden eine deutliche Antwort (SZ Plus).

Münchner Friseur mit mehr als 20 Messerstichen getötet Ein 29-Jähriger gesteht, seinen älteren Freund im Stadtteil Freiham umgebracht zu haben. Für die Polizei ist der Fall gleich doppelt ungewöhnlich.

Spielen die Stars bald in Freising – und nicht mehr in München? Der weltweit agierende und führende Veranstalter Live Nation wird strategischer Partner der geplanten Event-Arena am Flughafen. Die Stadt sieht ihre Olympiahalle in Schwierigkeiten.

Stadtplanung Neue Pläne für das Siemens-Hochhaus (SZ Plus)

Festival in München Popstar Shawn Mendes singt beim Superbloom

Klage des ADFC Verwaltungsgericht: Radsternfahrt darf nicht über die A96 führen

Hirschgarten Streit in S-Bahn eskaliert: Mann verletzt Unbekannten mit Küchenmesser

Extremismus-Verdacht Verfassungsschutz beobachtet AfD-Abgeordneten Rene Dierkes

Reden wir über Geld : „Wie ehrlich sind die Europäer?“ Alexander Kum'a Ndumbe III. aus Kamerun hat wie alle Prinzen seiner Familie in Deutschland Abitur gemacht. Und erst viel später erfahren, dass ein Kunstwerk aus seinem Familienbesitz in einem Münchner Museum liegt. Er möchte es zurückholen. SZ Plus Von Martina Scherf ...

Gen Z: Raus aufs Land : Wenn die Großstadt für junge Menschen zur Last wird Die Wohnung war schön, aber zu klein. Der Alltag spannend, aber laut. Für Alina und Marcel wurde das Leben in der Stadt einfach zu viel. Sie möchten langfristig auf dem Land leben – und stehen exemplarisch für eine Generation, die sich neu orientiert. SZ Plus Von Leila Herrmann und Eva Pramschüfer ...

Restaurant Gaia in Sendling : Qualitativ ein irritierendes Auf und Ab Im Gaia neben der Isarphilharmonie kocht man italienisch – mal mehr, mal weniger ambitioniert. Was zu empfehlen ist und was weniger. SZ Plus Von Carolus Hecht ...

