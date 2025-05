Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

München – die heimliche Hauptstadt der Rüstungsindustrie In München sitzen zahlreiche namhafte Rüstungsunternehmen. Sie produzieren Panzer, Drohnen und Verteidigungselektronik, aber auch Roboterfahrzeuge, die verletzte Soldaten retten sollen. Ein Überblick (SZ Plus).

„Ich monologisiere hier ein wenig vor mich hin“ Die Altkanzlerin in der Großen Aula der LMU: Das ist so etwas wie ein Heimspiel für Angela Merkel, die aus ihrem Buch „Freiheit“ liest und dabei eine versteckte Botschaft an Friedrich Merz sendet (SZ Plus).

Viktualienmarkt-Händler klagen gegen die Stadt Rigide Verpackungsvorgaben und neue Vorschriften, die in die Nachfolgeregelung eingreifen: Marktleute werfen der Stadt vor, sie erschwere „zunehmend ein erfolgreiches Wirtschaften“. Nun haben Juristen das Wort (SZ Plus).

Münchner „Tatort“-Kommissare Batic und Leitmayr drehen Abschied Das Ende einer Ära: Batic und Leitmayr ermitteln 2026 zum letzten Mal im Münchner „Tatort“. Die Dreharbeiten zur 99. und 100. Folge laufen.

WEITERE NACHRICHTEN

Fünf Bademöglichkeiten mehr ab Donnerstag: Stadt öffnet weitere Freibäder

Schenkung von Thomas Manns Enkelin: Monacensia erhält Nachlass von Elisabeth Mann Borgese

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg