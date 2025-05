Wie Schulen über den zweiten Weltkrieg aufklären, ein Prozess um 30 Kilo Koks und sechs Kilo Heroin, was die Stadt zum offenen Brief der Surferinnen und Surfer der Eisbachwelle sagt und mehr.

Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Zeitreise im Klassenzimmer Für Kinder und Jugendliche liegt das Ende des Zweiten Weltkriegs weit zurück. Wie können Schulen heute noch vermitteln, was der Krieg für die Menschen damals bedeutete?

Warum Gedenken die Gegenwart im Blick haben muss Bei der Wiedereröffnung des NS-Dokuzentrums erklärt Leiterin Mirjam Zadoff ihre Auffassung von Erinnerungsarbeit. Und Oberbürgermeister Dieter Reiter laufen Schauer über den Rücken.

22 Bäume mehr, 92 Parkplätze weniger Mehr Platz für Fahrradfahrer und Fußgänger: Welche Konflikte das schaffen kann, zeigt sich in Schwabing.

Einsatzrekord für die Münchner Feuerwehr Mit nahezu 101 000 Einsätzen waren die Brandbekämpfer im Jahr 2024 so gefragt wie nie zuvor. Ein besonderes Team stellt sicher, dass die Retter auch unter Extrembedingungen einsatzfähig bleiben.

Drogen-Kurierfahrer schweigt über seine Hintermänner Ein spiel- und drogensüchtiger Angeklagter aus München räumt vor dem Landgericht München I ein, dass er Kokain und Heroin im Wert von mehreren Millionen transportiert habe. Von den Auftraggebern fühlt er sich bedroht.

Tausende Surfer fordern schnelle Freigabe der Eisbachwelle In einem offenen Brief wenden sich die Unterzeichner an den Münchner OB mit der Bitte, das Surfen auf der Welle unverzüglich wieder zuzulassen. Was Stadt und Staatsanwaltschaft zu der Forderung sagen.

WEITERE NACHRICHTEN

München: Auto fährt in Haltestelle: 22-Jährige in kritischem Zustand

Identitäre Bewegung: Rechtsextreme verteilen Flugblätter an Münchner Schulen

Münchner Hauptbahnhof: Mann mit Messer verursacht Aufregung im Regionalexpress

150 Jahre Rotes Kreuz in München: Kein Verwundeter wird liegen gelassen (SZ Plus)

Schattenseiten der Olympischen Spiele: „Was wir erlebt haben, war Verdrängung und Exklusion“

MÜNCHEN ERLESEN

Übertrittszeugnisse : „Als Eltern lässt man sich auch anstecken“ Die Initiative „Gnua is Gnua “ demonstriert vor dem Kultusministerium gegen das bayerische Übertrittsverfahren an weiterführende Schulen. Auch Elternbeiratsvorsitzende Caroline Voit aus Pullach findet das Schulsystem ungerecht. Interview von Daniela Bode ...

Tag für Tag: Kriegsende in München : „Ich denke daran, was er litt, und kann meine Tränen nicht zurückhalten“ Mit der offiziellen Kapitulation in Berlin ist die Nazi-Herrschaft in ganz Deutschland vorbei – doch nicht der Schmerz der Befreiten, die ihre Gefangenschaft in den Lagern überlebt haben. SZ Plus Von Thomas Radlmaier und Katja Schnitzler ...

UNSER FREIZEITTIPP

Neue immersive Ausstellung in München : Im U-Boot zur Titanic tauchen Erst in Rosenheim, nun auch in München: Die Titanic geht unter. Eine immersive Ausstellung in der Alten Paketposthalle lockt mit Wow-Effekten, hat aber insgesamt wenig Tiefgang. Ein Selbstversuch. Von Jürgen Moises ...

