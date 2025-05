Von Hannah Hübner

DER TAG IN MÜNCHEN

Razzia bei Signa – im Raum steht der Verdacht auf Betrug und Untreue Österreichische Staatsanwälte durchsuchen am Mittwoch Büros in Wien. René Benko und weiteren Managern seiner Firmengruppe wird vorgeworfen, mit Geld für Münchner Immobiliengeschäfte Löcher im bröckelnden Firmengeflecht gestopft zu haben (SZ Plus).

Tatort und Erinnerungsort: Warum Geschichte nie vergeht Vor zehn Jahren eingeweiht, öffnet das NS-Dokumentationszentrum in München am 80. Jahrestag des Kriegsendes nach fünfmonatigem Umbau erneut seine Türen. Besucher werden überrascht sein (SZ Plus).

München geht gegen Leerstand und unerlaubte Ferienwohnungen vor 448 zweckentfremdete Wohnungen hat das Sozialreferat 2024 wieder ihrer eigentlichen Bestimmung zugeführt – sie werden jetzt regulär bewohnt. Zwei Gerichtsurteile erschweren den Prüfern jedoch die Arbeit (SZ Plus).

Auto fährt in Tram-Haltestelle an der Donnersbergerbrücke – drei Schwerverletzte Der Bereich der Haltestelle wurde weiträumig abgesperrt, inzwischen läuft der Verkehr wieder weitestgehend. Die Polizei spricht von einem Unfall. Gegen den Fahrer wird ermittelt.

Getötet von einem Mitpatienten Vor rund drei Jahren starb Kamilla Nagy in einer geschlossenen Psychiatrie. Ihre Eltern machen dem Personal schwere Vorwürfe – und nehmen „die letzte mögliche Stufe“, um Gerechtigkeit zu erfahren.

Sperrung der Stammstrecke: Wie Chaos verhindert werden soll Am Wochenende fahren viele S-Bahnen wieder nicht, es wird gebaut. Drei Mitarbeiter der Deutschen Bahn erklären, wie die Planung abläuft und warum sie dabei auf eine KI verzichten.

WEITERE NACHRICHTEN

Landgericht München: Rentner muss wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in Haft

Neuhausen: Angriff an der Wohnungstür – Tatverdächtiger festgenommen

Politik in München: Kristina Frank verzichtet aufs Stadtratsmandat

Stadionpläne für die BMW Open in München: Für den neuen Center Court breitet sich der MTTC Iphitos aus

BR-Erfolgsserie von Franz Xaver Bogner: Drehstart zur zweiten Staffel von „Himmel, Herrgott, Sakrament“

MÜNCHEN ERLESEN

Kunst zeigen in mageren Zeiten : Mit frischen Ideen gegen die Krise Warum die Münchner Kunstinitiative Various Others mit einem Luxushotel kooperiert, wieso sie nun im Frühjahr stattfindet und welche Rolle Trumps Zollpolitik spielt. Ein Interview mit Christian Ganzenberg, dem Leiter der Initiative. SZ Plus Interview von Evelyn Vogel ...

Start-up für elektrische Zahnbürsten : Kann Zähneputzen Spaß machen? Retro-Putzer mit Ästhetik und Nachhaltigkeit überzeugen: Wie zwei Münchner auf die Idee kamen, ausgerechnet die Zahnbürste neu zu erfinden. SZ Plus Von Catherine Hoffmann ...

UNSER HÖRTIPP

SZ-Podcast „München persönlich“ : Was macht das Feierwerk so wichtig für die Kulturstadt München, Frau Viechtl? Julia Viechtl steht seit Januar zusammen mit Andreas Huber an der Spitze des Feierwerks. Wie soll sich das große Münchner Kulturzentrum unter den neuen Geschäftsführern weiterentwickeln? Ein Besuch in der Zentrale in der Hansastraße. Von Sabine Buchwald ...

