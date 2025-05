Vor 100 Jahren wurde der Bau des Deutschen Museums eröffnet, das Herzkasperlzelt ist wieder nicht auf der Oidn Wiesn dabei, der Franz-Beckenbauer-Platz an der Allianz Arena ist eingeweiht und mehr.

Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

Wie die größten Erfindungen der Welt nach München kamen Vor 100 Jahren wurde der Bau des Deutschen Museums eröffnet. Mehr als eine Million Menschen besuchen die Technik-Ausstellungen jedes Jahr – so wie der Gründer Oskar von Miller es sich erträumt hatte (SZ Plus).

Wieder kein Herzkasperlzelt auf der Oidn Wiesn Die Bewerbung von Wirt Beppi Bachmaier wird erneut abgelehnt – trotz hoher Bewertung fehlt am Ende ein Punkt. Derweil werden neue Fahrgeschäfte angekündigt.

Sinkende Mieten im Altbau – kann das sein? Der Vermieterverein „Haus und Grund“ weist auf angebliche Mängel im neuen Mietspiegel hin – bei der Stadt sieht man das anders. Über den Kampf um die Deutungshoheit.

Die Arena des FC Bayern steht nun am Franz-Beckenbauer-Platz Freunde, Familie und Weggefährten erinnern vor der Fröttmaninger Arena an Franz Beckenbauer. Dort widmet die Stadt München dem „Kaiser“ einen besonderen Ehrentitel – einen eigenen Platz.

241 Studierende ergattern Platz im Wohnheim, 6700 stehen auf der Warteliste In Schwabing eröffnet ein Neubau, aber die Versorgung mit Wohnraum bleibt in der teuersten Stadt Deutschlands prekär. Und in der Freimanner Studentenstadt soll ein weiteres Haus leer gezogen werden.

WEITERE NACHRICHTEN

40. Dokumentarfilmfestival München: Zum Dok-Fest-Jubiläum gibt es Party – und Ärger (SZ Plus)

Milbertshofen: Mann in Bordell mit Messer schwer verletzt

Politik: Volt-Stadtrat Sproll wechselt zur Grünen-Fraktion

MÜNCHEN ERLESEN

80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs : „Einer hat mich umarmt und meinen Stiefel geküsst“ US-Veteran Bud Gahs ist einer der letzten lebenden Befreier des Konzentrationslagers Dachau. Ein Gespräch mit dem 100-Jährigen über das Vorgehen der US-Truppen am Ende des Krieges, die Zeit danach – und warum heute alle jungen Männer zum Militär sollten. SZ Plus Interview von Charlotte Groß-Hohnacker und Joscha F. Westerkamp ...

Zwischen G8 und G9 : Der ganz besondere Abi-Jahrgang Ein Jahr ohne Abitur in München? Nicht ganz. Aber vieles ist dieses Mal anders als sonst, der Grund dafür ist die Umstellung von G8 auf G9. Es gibt weniger Abiturienten – doch mit auffallend großen Leistungsunterschieden. SZ Plus Von Kathrin Aldenhoff und Maximilian Hossner ...

UNSER GASTROTIPP

Murino in Haidhausen : Weltläufig verwöhnt im Bistro Direkt gegenüber dem Klinikum rechts der Isar bietet das „Murino“ edle Weine und feine Küche. Manchmal fühlt man sich hier wie in Wien. Oder wie in Bangkok. SZ Plus Von Alois Gudmund ...

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und BrunchZu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg