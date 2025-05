Welche Bergtouren bei München sich im Frühjahr eignen, was beim Tag der Arbeit auf dem Marienplatz gefordert wurde, wie die Gedenkfeier für den ehemaligen Löwen-Trainer Werner Lorant ablief und mehr.

Von Clara Leis

DER TAG IN MÜNCHEN

Diese Bergtouren eignen sich im Frühjahr Der Schnee im Tal ist geschmolzen, die Temperaturen steigen. Viele zieht es wieder in die Alpen. Sieben Tipps für kleinere Wanderungen.

„Was im Koalitionsvertrag so harmlos klingt, ist in Wahrheit ein Angriff auf den Arbeitsschutz“ Bei der Kundgebung am 1. Mai treten auf dem Marienplatz mehrere Tausend Arbeitnehmer für den Acht-Stunden-Tag und eine soziale Stadt ein. Manche Pläne der neuen Bundesregierung wecken Befürchtungen.

„Einer der hinlangt, der ehrlich ist, berechenbar, vielleicht manchmal laut“ Die Gedenkfeier der Sechzger-Fans für den ehemaligen Löwen-Trainer Werner Lorant am Maifeiertag ist würdig und heiter zugleich. Die Trauergäste erinnern sich an einen kantigen Charakter, der aber mehr war als nur der „Werner Beinhart“.

Kriegsende in München und im KZ Dachau: „Der Boden im Hofbräuhaus war gewellt wie ein öliges Meer“ US-Fotografin Lee Miller zieht durch München, steigt in Eva Brauns Villa ein und entdeckt unter dem Bürgerbräukeller eine kostbare Sammlung geraubter Güter – retten kann sie diese nicht (SZ Plus).

WEITERE NACHRICHTEN

Freizeit in München Die Freibadsaison ist eröffnet

Florian Hahn wird Staatsminister „Mein Bereich wird sich fokussieren auf das Thema Sicherheitspolitik“ (SZ Plus)

Buch über Maibaum-Brauch Weiß-blauer Wetteifer

Hochschule für Musik und Theater München Ein neues Institut für hochbegabte Kinder (SZ Plus)

MÜNCHEN ERLESEN

Weltkriegsende in München 1945 : Szenen aus einer Stadt in Trümmern Am Ende des Zweiten Weltkriegs besetzen die Amerikaner München. Die frühere „Hauptstadt der Bewegung“ liegt in Schutt und der bayerische Löwe darnieder. Bilder aus einer bewegten Zeit. Von Barbara Galaktionow und Lisa Sonnabend ...

Meinung München : Die Eisbachwelle ist ein Ort wilder Freiheit – sie muss gerettet werden SZ Plus Kommentar von Jan Heidtmann ...

UNSER FREIZEITTIPP

Tschechischer Zauberstar kommt nach München : Welche Magier sind bei den Zauberwochen zu bestaunen? Wundern gibt es immer wieder: Bei den Münchner Zauberwochen sind Deutschlands beste Magier und internationale Stars wie Ondřej Pšenička aus Prag zu sehen – und vielleicht auch zukünftige Weltmeister. Von Michael Bremmer ...

