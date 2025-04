Von Hanna Emunds

DER TAG IN MÜNCHEN

Behörden bremsen Cannabis-Clubs aus – „die Dealer freut’s“ Münchner Cannabis-Vereine warten auch ein Jahr nach der Legalisierung noch auf Lizenzen. Der Frust ist enorm – und der Schwarzmarkt floriert. (SZ Plus)

Der Münchner Stadtrat sollte die Bürger nach ihrer Meinung fragen Über Olympia will die Stadt abstimmen lassen, über die umstrittenen Hochhäuser an der Paketposthalle jedoch offenbar nicht. Das wäre Willkür-Politik nach Gutsherrenart. Ein Kommentar. (SZ Plus)

Fragen und Antworten zum Hochhausstreit Wer entscheidet über den Münchner Himmel? (SZ Plus)

Wenn Kinder sich radikalisieren Islamistische Propaganda erreicht immer jüngere Adressaten. Ein 13-Jähriger soll sich mit Attentatsplänen auf das Münchner Frühlingsfest befasst haben. Die Sicherheitsbehörden griffen hart durch und warnen vor einer wachsenden Gewaltbereitschaft. (SZ Plus)

Akademiepräsidentin nach Lausch-Vorfall entlassen Barbara Gronau leitet nicht mehr die August-Everding-Akademie in München. Das Ministerium hält die Basis für eine Zusammenarbeit für „irreparabel zerstört“. Welcher Vorfall damit in Zusammenhang steht. (SZ Plus)

Eilantrag soll Wahl des Interims-Kandidaten für das Amt des Kulturreferentens verhindern Der Antragsteller will über das Bayerische Verwaltungsgericht erreichen, dass er noch ins Bewerbungsverfahren aufgenommen wird.

WEITERE NACHRICHTEN

Turnerschaft Jahn Streit um Grundstücksverkauf: Gegner scheitern mit Forderung nach Rückabwicklung

Münchner Innenstadt Exhibitionist bedrängt Frauen in Kaufhaus-Umkleide

Großeinsatz der Feuerwehr Beißender Geruch in der Münchner Innenstadt

SCHWERPUNKT: DAS WELTKRIEGSENDE IN MÜNCHEN

Tag für Tag: Kriegsende in München : „Die deutsche Front brach zusammen“ Bis zum Äußersten sollte München, die „Hauptstadt der Bewegung“, verteidigt werden. Doch es kommt anders. SZ Plus Von Thomas Radlmaier und Katja Schnitzler ...

Ende des Zweiten Weltkriegs : Was aus Münchens Nazis wurde Sie schickten Juden in den Tod, quälten KZ-Häftlinge und bereicherten sich auf Kosten der Opfer. Doch nach dem Krieg kamen führende Nationalsozialisten einfach so davon. SZ Plus Von Denis Pscheidl und Jakob Wetzel ...

Weltkriegsende in München 1945 : Szenen aus einer Stadt in Trümmern Am Ende des Zweiten Weltkriegs besetzen die Amerikaner München. Die frühere „Hauptstadt der Bewegung“ liegt in Schutt und der bayerische Löwe darnieder. Bilder aus einer bewegten Zeit. Von Barbara Galaktionow und Lisa Sonnabend ...

Todesmärsche der KZ-Häftlinge : Bayerns dunkelstes Kapitel Als das Ende des Dritten Reiches bereits unmittelbar bevorstand, zwang die SS Zehntausende Gefangene auf Todesmärsche. Über ein Verbrechen, an dem sich vielerorts auch die bayerische Bevölkerung beteiligte. Und über Helden, die über sich hinauswuchsen. SZ Plus Von SZ-Autorinnen und -Autoren ...

UNSER GASTROTIPP

Little Odessa : Jeden Abend ein neues Abenteuer Im „Little Odessa“ sind die Tapeten so bunt und überraschend wie das Kunst- und Musikprogramm. In der Kulturkneipe am Kapuzinerplatz gibt es viel zu bestaunen – und so manches wiederzuentdecken. Von Sarah Maderer ...

