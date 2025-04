Von Franziska Peer

DER TAG IN MÜNCHEN

„Die tapferen Mitkämpfer ihres Führers waren windelweich“ Frühmorgens wird zur „Freiheitsaktion Bayern“ aufgerufen, um den Krieg ohne weitere zivile Opfer zu beenden. Auch der Münchner Karl Wieninger zieht los, um Nationalsozialisten zu entwaffnen (SZ Plus).

„Jetzt weiß ich, warum wir kämpfen“ Als Truppen der US-Armee das Konzentrationslager Dachau am 29. April 1945 befreiten, trafen sie auf rund 32 000 völlig entkräftete Häftlinge – und auf Berge von Leichen. Ein Rückblick auf historische Stunden zwischen Freude und Verderben (SZ Plus).

Wer entscheidet über den Münchner Himmel? Am Mittwoch stimmt der Stadtrat darüber ab, ob er ein Bürgerbegehren gegen die geplanten 155-Meter-Türme an der Paketposthalle zulässt. Was bisher geschah – und was demnächst noch geschehen könnte: ein Überblick (SZ Plus).

SPD-Stadtrat wirft nach 17 Jahren hin und rechnet mit seiner Partei ab Nikolaus Gradl lastet der SPD an, zu viel über Social-Media-Strategien zu reden, statt politische Inhalte wie die Verkehrswende voranzubringen. Seine Kritik an OB Dieter Reiter ist aus einem Grund pikant.

Ein Prosit auf den Mehrwertsteuer-Rabatt Die Gastronomie feiert Ministerpräsident Markus Söder auf dem Münchner Frühlingsfest für die geplanten sieben statt 19 Prozent. Sinken dann auch die Preise? Darauf macht ein Wirt den Gästen keine Hoffnung.

WEITERE NACHRICHTEN

Streit um Mindestpreise: Hunderte Taxifahrer demonstrieren gegen Uber und Bolt

Ärger um Park-and-Ride-Plätze in Garching: Exklusiv reserviert für Bayern-Fans

Ermittlungen zum Tod einer Surferin: Polizei sperrt Bereich um die Eisbachwelle für Suchaktion

In der Nähe des Hauptbahnhofs: Mädchen-Gang beraubt Paar beim Spazierengehen

MÜNCHEN ERLESEN

Trödeln am Bau : München – Olympiasieger im ewigen Herumsanieren Der Gasteig. Die Sauna im Prinzregentenbad. Jetzt auch noch das Stäblibad. In München gibt es viele Kultur- und Freizeitbauten mit ungewisser Zukunft. Bekäme die Stadt den Zuschlag für die Olympischen Spiele – die Sportstätten wären wohl erst im Jahr 2136 fertig. SZ Plus Glosse von Sebastian Beck ...

Stadelheim am Weltkriegsende 1945 : „Jetzt ist Schluss mit der Ermorderei“ Kurz vor der Eroberung Münchens durch US-Truppen sollen in Stadelheim noch Häftlinge hingerichtet und das Gefängnis mit Waffen verteidigt werden. Aber Bedienstete weigern sich, die Befehle auszuführen. Nach der Übernahme durch die Amerikaner herrschen in der Anstalt anarchische Zustände. SZ Plus Von Barbara Galaktionow ...

UNSER PODCASTTIPP

SZ-Podcast „München persönlich“ : Was erlebt man in der Bahnhofsmission, Jessica Wolf? Jessica Wolf ist Sozialpädagogin und arbeitet seit mehr als elf Jahren bei der Bahnhofsmission München. Wer sucht hier nach Hilfe? Wie hat sie ihre Berührungsängste verloren? Und wie kann man selbst aktiv werden? Ein Nachmittag am Hauptbahnhof. Von Jana Jöbstl ...

