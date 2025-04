Warum Schulen Mobbingopfer nicht immer schützen, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter beim Bau von Wohnungen sparen will und was sonst noch in der Stadt los war.

<strong>DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN</strong><strong></strong>

Ein Münchner Anwalt fordert klare Regeln für Schulen bei Mobbing: Als Rechtsanwalt erlebt Peter Weber immer wieder, wie Mobbing-Opfer, die sich wehren, von Lehrkräften zu Tätern gemacht werden. Er fordert klare Regeln im Umgang mit psychischer Gewalt an Schulen und ein bayerisches Antidiskriminierungsgesetz nach Berliner Vorbild (SZ Plus).

Surfer trauern mit Brettern und Blüten um Verunglückte: Im Englischen Garten treffen sich rund 150 meist junge Menschen, um ihrer Mitsurferin zu gedenken, die vor wenigen Tagen nach einem Unfall im Eisbach gestorben ist. Das Trommeln auf ihren Boards ist ein letzter Gruß der Gemeinschaft.

Flohmarkt auf der Theresienwiese: Wie ein Woodstock-Picknick mit Zehntausenden Besuchern und verschiedensten Bedürfnissen: Wenn die Profis nach dem Morgengrauen weg sind, wird aus der Schnäppchen-Börse Theresienflohmarkt ein großes Happening (SZ Plus).

München soll billiger bauen – auf Kosten des Klimas: Mindestens zehn Prozent der Kosten sollen bei neuen Gebäuden in Zukunft gespart werden, fordert Oberbürgermeister Dieter Reiter. Die Pläne der Verwaltung dazu stoßen nicht nur bei Umweltgruppen auf scharfe Kritik – auch die grün-rote Rathausmehrheit will nun nachbessern (SZ Plus).

90-Jährige soll ihre Freundin terrorisiert und ermordet haben: Zeugen berichten vor dem Landgericht München von öffentlichen Misshandlungen im Supermarkt und Schlägen mit dem Schlüsselbund. Die Angeklagte soll ihre 77-jährige Freundin wie ein Dienstmädchen behandelt haben (SZ Plus).

Nahostkonflikt in München: Wo Israelis und Palästinenser einander zuhören – auch wenn es weh tut

Kriegsende in München und im KZ Dachau im Ticker: „Man wartet stündlich darauf, dass das Krematorium in die Luft fliegt“ (SZ Plus)

Barockes Ritual im Alten Peter: Petrus ohne Papstkrone

Gewaltdelikt in München: Passantin rettet Mann nach Attacke am S-Bahnhof wohl das Leben

Berg am Laim: Mann bricht mit Mini-Bagger durch Garagendach

<strong>MÜNCHEN ERLESEN</strong>

Münchner Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg : „Im Februar 1945 wurden wir dann tatsächlich noch deportiert“ Ernst Grube galt in der NS-Zeit als „Halbjude“. Als Fünfjähriger wurde er von den Eltern getrennt und in Schwabing angefeindet. Die Inhaftierung in Theresienstadt überlebte er – und umarmte am 8. Mai einen russischen Soldaten. SZ Plus Von Barbara Galaktionow und Lisa Sonnabend ...

Enthüllung geplant für Herbst 2025 : Die Frau, die Franz Beckenbauer ein Denkmal setzt Vor der Allianz-Arena soll bald eine Statue stehen, die Deutschlands bekanntesten Fußballer ehrt. Wer ist die junge Bildhauerin? Wie geht sie mit dem Erwartungsdruck um? Ein Werkstattbesuch bei Matilde Romagnoli in München. SZ Plus Von Bernhard Blöchl und Catherina Hess ...

<strong>UNSER KULTURTIPP</strong>

Festivalprogramm : Was das Theaterfestival „Radikal jung“ 2025 bietet Das Festival für junge Regie „Radikal jung“ am Volkstheater holt spannende Theaterproduktionen nach München, für die man sonst quer durch den deutschsprachigen Raum reisen müsste. Insgesamt 14 sind innerhalb von neun Tagen zu sehen. Und eine große Party gibt es auch. Von Yvonne Poppek ...

